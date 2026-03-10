Багиян завоевала золото Паралимпиады в лыжном спринте

Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.5 комментариев
Российская лыжница Анастасия Багиян выиграла финальную гонку в классе NS1 на зимних Паралимпийских играх, принеся сборной России вторую золотую медаль.
Анастасия Багиян принесла России золото в спринтерской гонке классическим стилем на зимних Паралимпийских играх 2026 года, сообщается в Telegram-канале Паралимпийского комитета России.
В финале, выступая в категории NS1 для спортсменов с нарушением зрения, Багиян финишировала с результатом 3 минуты 16,1 секунды вместе с ведущим Сергеем Синякиным.
Это уже вторая золотая медаль для сборной России на нынешней Паралимпиаде в Италии. Российские паралимпийцы завоевали четыре награды – две золотые и две бронзовые.
Впервые с 2014 года российские спортсмены выступают на Паралимпиаде под национальной символикой. Такое возвращение стало возможным после того, как Международный паралимпийский комитет полностью восстановил права Паралимпийского комитета России в сентябре 2025 года. Игры проходят с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д'Ампеццо, где Россию представляют шесть спортсменов.
Горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала для национальной команды первую золотую медаль.
На церемонии награждения Варвары Ворончихиной на Паралимпийских играх прозвучал национальный гимн России впервые с 2014 года.
Россиянин Алексей Бугаев занял третье место в скоростном спуске, завершив дистанцию за одну минуту 18,40 секунды и добавил медаль в копилку сборной России на Играх в Италии.