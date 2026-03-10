Багиян завоевала золото Паралимпиады в лыжном спринте

Российская лыжница Багиян выиграла золото Паралимпиады в спринте

Tекст: Вера Басилая

Анастасия Багиян принесла России золото в спринтерской гонке классическим стилем на зимних Паралимпийских играх 2026 года, сообщается в Telegram-канале Паралимпийского комитета России.

В финале, выступая в категории NS1 для спортсменов с нарушением зрения, Багиян финишировала с результатом 3 минуты 16,1 секунды вместе с ведущим Сергеем Синякиным.

Это уже вторая золотая медаль для сборной России на нынешней Паралимпиаде в Италии. Российские паралимпийцы завоевали четыре награды – две золотые и две бронзовые.

Впервые с 2014 года российские спортсмены выступают на Паралимпиаде под национальной символикой. Такое возвращение стало возможным после того, как Международный паралимпийский комитет полностью восстановил права Паралимпийского комитета России в сентябре 2025 года. Игры проходят с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д'Ампеццо, где Россию представляют шесть спортсменов.

Горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала для национальной команды первую золотую медаль.

На церемонии награждения Варвары Ворончихиной на Паралимпийских играх прозвучал национальный гимн России впервые с 2014 года.

Россиянин Алексей Бугаев занял третье место в скоростном спуске, завершив дистанцию за одну минуту 18,40 секунды и добавил медаль в копилку сборной России на Играх в Италии.