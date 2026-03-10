Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.6 комментариев
Песков заявил о множестве нюансов при урегулировании конфликта на Украине
Песков: В урегулировании на Украине есть множество нюансов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что территориальный вопрос – лишь одна из ключевых тем в процессе решения конфликта на Украине.
Песков опроверг заявления о том, что в украинском урегулировании остается только один нерешенный пункт, связанный с территориями, передает ТАСС. «Нет, не правда», – ответил он на соответствующий вопрос.
По словам Пескова, территориальный вопрос действительно важен, однако в ходе переговоров предстоит обсудить множество других нюансов.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что доля ДНР под контролем Киева за последние шесть месяцев заметно уменьшилась.