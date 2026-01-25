Главным интересом Китая в Иране и одновременно главной угрозой для доминирования США был и остается китайский мегапроект по переустройству мира «Один пояс – один путь». В котором Иран занимает одно из центральных мест.0 комментариев
В Полтаве сотрудники ТЦК выбили дверь и мобилизовали мужчину из туалета на АЗС
Сотрудники местного военкомата в Полтаве выбили дверь туалета на автозаправочной станции и силой мобилизовали мужчину, сообщили местные СМИ.
Как пишет украинское издание «Страна.ua», что мужчина пытался скрыться от представителей территориального центра комплектования, спрятавшись в уборной, передает РИА «Новости».
Согласно публикации, работники автозаправки пытались ему помочь. «Защитить его пытались уборщица и девушка-кассир, которых сотрудники ТЦК тянули за руки», – говорится в сообщении издания.
Ранее в Днепропетровске сотрудники территориального центра комплектования применили огнестрельное оружие против автомобиля мужчины, пытавшегося избежать мобилизации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники украинского военкомата задержали мужчину прямо на катке в Одессе.