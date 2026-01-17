Трудно себе представить, что Пакистан, рискующий потерять всё, и Китай, рискующий потерять многое, просто будут ждать у моря погоды, а не сделают ставку на свержение власти в Афганистане. А если к этой увлекательной игре присоединится Индия?0 комментариев
Мужчину принудительно мобилизовали с катка в Одессе
Мужчина был принудительно мобилизован сотрудниками украинского военкомата прямо на катке в Одессе, сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные сообщества.
В Telegram-канале издания сообщается: «В Одессе мужчину мобилизовали на катке. Парня силой затащили в бус ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы), невзирая на протесты прохожих», – говорится в публикации.
