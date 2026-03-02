«Северяне» рассказали, как ВСУ с помощью БПЛА борются с дезертирством

Tекст: Катерина Туманова

«Украинским операторам БПЛА, находящимся в районе села Бударки (Волчанская городская община), поступил приказ атаковать сбросами и FPV-дронами любую живую силу и технику, направляющуюся в сторону населенного пункта с Севера. По всей видимости, таким образом командование ВСУ решило бороться с дезертирством», поделились российские бойцы с неофициальным Telegram-каналом группы войск «Северный ветер».

В Волчанских Хуторах ожесточенные бои идут за развалины каждого жилого дома. На Липцовском направлении штурм-группы с боями продвинулись на 300 м в лесном массиве в направлении села Весёлое.

На Великобурлукском направлении штурмовые группы продвинулись до 600 м, выбив в ходе упорных боев солдат ВСУ из двух опорных пунктов в лесном массиве.

На Сумском направлении штурмовики «Северян» в ходе упорных боев продвинулись в Сумском районе на восьми участках и в Глуховском на двух, а за сутки общее продвижение составило до 600 м.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 80 в Харьковской области)», – отметили в сводке.

