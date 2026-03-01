Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.0 комментариев
Матч в Новороссийске закрыли для зрителей из-за угрозы атаки дронов
Игра Первой лиги между «Черноморцем» и московским «Торпедо» в Новороссийске состоится при пустых трибунах из-за сохраняющейся опасности налета беспилотников.
Решение закрыть вход для болельщиков принято в связи с сохраняющейся опасностью атаки БПЛА, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ФК «Торпедо».
Ранее начало встречи 22-го тура Первой лиги пришлось перенести из-за рисков безопасности. Изначально стартовый свисток должен был прозвучать в 15.00 мск, однако игру отложили на полчаса.
Московский клуб сейчас занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко. Хозяева поля из Новороссийска располагаются на 13-й строчке с 24 баллами.
Ранее Минобороны сообщало, что в первую половину дня в воскресенье над страной уничтожили 43 беспилотника ВСУ.