Силы ПВО за три часа уничтожили более 55 дронов ВСУ над регионами России
Минобороны доложило в канале мессенджера Max о сбитых за три вечерних часа воскресенья 57 дронах ВСУ над пятью регионами страны и акваториями Черного и Азовского морей.
«В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – отмечено там.
В оборонном ведомстве уточнили, что 18 БПЛА были ликвидированы над акваторией Черного моря, 15 – над территорией Республики Крым еще девять дронов сбили над акваторией Азовского моря.
Восемь беспилотников уничтожено над Брянской областью, пять БПЛА – над Курской, по одному дрону сбили над Белгородской областью и территорией Краснодарского края».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, системы ПВО за три часа в воскресенье днем сбили 48 дронов ВСУ.