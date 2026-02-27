Tекст: Елизавета Шишкова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала недопустимым условие Киева по обмену 10 жителей Курской области, передает РИА «Новости».

По ее словам, украинская сторона предлагает обменять россиян на задержанных за противоправные действия против России украинцев, что, по мнению Москальковой, недопустимо.

Она сообщила, что Киев продолжает удерживать граждан России на своей территории и регулярно выдвигает условия для их возвращения. Москалькова подчеркнула: «Нам направлялись неоднократно списки тех людей, которые находятся у нас в закрытых учреждениях в связи с тем, что они совершили, по мнению наших компетентных органов, противоправные действия против нашей страны, и в отношении них ведутся предусмотренные законодательством мероприятия. Мы считаем, что это совершенно недопустимое условие».

Омбудсмен также отметила, что жители Курской области, находящиеся сейчас в Сумах, не совершали никаких действий, которые могли бы нанести вред Украине или ее войскам. По словам Москальковой, эти люди оказались в зоне временной оккупации, когда на территорию России проникли неонацисты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, три жителя Курской области вернулись домой после обмена по стамбульским договоренностям.

Министерство обороны России провело обмен пленными с Украиной, в результате которого были освобождены 157 российских военнослужащих и трое гражданских.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила о случаях истязаний и гибели российских военнопленных, а также о нарушениях международных норм обращения с ними.