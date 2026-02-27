Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.19 комментариев
Посла Финляндии вызвали в МИД после сожжения флага России в Хельсинки
Посол Финляндии в Москве Марья Лиивала была вызвана в Министерство иностранных дел России.
Поводом для вызова стал инцидент, произошедший 24 февраля в Хельсинки, где перед зданием российского посольства неизвестные сожгли Государственный флаг России.
Российская сторона выразила решительный протест главе финской дипмиссии. «Главе финской дипмиссии заявлен решительный протест в связи с имевшей место 24 февраля провокационной акцией перед посольством России в Финляндии, в ходе которой неизвестными лицами был сожжен Государственный флаг Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте дипломатического ведомства.
На Смоленской площади подчеркнули, что Москва рассматривает этот инцидент как вопиющий и кощунственный акт надругательства над государственным символом России.
Ранее радикалы сожгли флаг России в центре Тбилиси.