Топ-менеджера «Газпром нефти» Джалябова заподозрили в получении взятки
Силовики задержали в Петербурге зампреда правления «Газпром нефти» Антона Джалябова, который подозревается в получении элитной недвижимости и водного транспорта от подрядчиков, сообщил источник в правоохранительных органах.
Следствие полагает, что в 2020–2021 годах топ-менеджер получил от руководителей строительных компаний более 29 млн рублей, сказал собеседник ТАСС.
На эти средства фигурант приобрел квартиру в сочинском жилом комплексе «Актер Гэлакси» и катер стоимостью свыше 1,7 млн рублей. «Следствие считает, что за денежное вознаграждение он подписывал акты о приемке фактически невыполненных работ по крупным строительным подрядам», – пояснил собеседник агентства.
В тот период Джалябов руководил филиалом «Газпром инвест Надым» и, по версии правоохранителей, помогал компаниям избегать штрафов за срыв сроков. В ближайшее время его доставят в Москву для избрания меры пресечения. Ему грозит до 15 лет колонии.
