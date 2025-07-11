Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.10 комментариев
Суд в Москве арестовал экс-главу «Газпром межрегионгаз Махачкала» Мансурова
Савеловский суд арестовал экс-главу «Газпром межрегионгаз Махачкала» Мансурова
Савеловский суд Москвы арестовал экс-главу «Газпром межрегионгаз Махачкала» Ленара Мансурова по делу о взятке в особо крупном размере.
«Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мансурова Ленара Наилевича удовлетворено», – приводит РИА «Новости» данные из карточки дела.
Мансурову вменяют получение взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК России.
До 2023 года Мансуров упоминается гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» с мая 2022 года на сайте компании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший замглавы Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов получил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима по обвинениям в мошенничестве и взятке.Кроме того, депутат Олег Милюта отправлен под стражу до 25 августа по обвинению в получении
взятки свыше 14 млн рублей от подрядчика по благоустройству Петербурга.