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КСИР заявил об атаке на американские радары систем Patriot в Бахрейне
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что атаковал два радара американских систем Patriot на базах в Бахрейне, сообщает Fars.
КСИР заявил, что нанес удары по радарам, расположенным на американских военных базах Риффа и Авали в Бахрейне. Атака названа ответом на продолжающееся нарушение воздушного пространства Ирана, сообщает Fars.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мощный взрыв произошел в окрестностях расположенного на юге Ирана города Сирик.
Fars сообщало, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удары по двум американским военным базам в Бахрейне.