17 ноября 1853 года состоялся первый в истории бой паровых кораблей. Эпоха парусных флотов, длившаяся столетия, шла к концу. И русские были в авангарде применения новой техники, а тактика боя в новых условиях создавалась прямо на ходу.5 комментариев
Истребители США нанесли удар по ракетной площадке на иранском острове Кешм
Истребителями США нанесен удар по ракетной площадке Корпуса стражей исламской революции на иранском острове Кешм, сообщил журналист Барак Равид со ссылкой на американского военного чиновника.
Американские боевые самолеты применили высокоточные боеприпасы для поражения места запуска ракет, сообщил Равид в X.
«Удар был нанесен в ответ на агрессию КСИР, направленную против американского персонала и объектов», – заявил представитель военного ведомства США.
Отмечается, что Центральное командование США сохраняет высокую бдительность и готовность защищать американских граждан во всем регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе иранского острова Кешм прозвучал взрыв.
Во вторник Центральное командование сообщило о перехвате американскими вооруженными силами нескольких запущенных КСИР ударных дронов.