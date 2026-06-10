Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.12 комментариев
В сенат США поступил проект помощи Украине и санкциях против России
Нижняя палата американского парламента передала на рассмотрение сената документ, предполагающий выделение помощи Киеву и введение новых ограничений в отношении Москвы.
«Поступил в сенат», – сообщил американский конгресс о последних действиях по документу, передает РИА «Новости».
В верхней палате конгресса предстоят дебаты по этому вопросу. Для одобрения нормы потребуется провести техническое голосование о завершении обсуждений, которое должны поддержать как минимум 60 сенаторов.
После этого для окончательного утверждения документа законодателям потребуется простое большинство в 51 голос.
Палата представителей Конгресса США проголосовала за проект с новыми антироссийскими санкциями и кредитами для Киева. Американист Малек Дудаков назвал этот процесс признаком ослабления влияния президента США Дональда Трампа на американских законодателей.