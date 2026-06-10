В сенат США поступил проект помощи Украине и санкциях против России

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Поступил в сенат», – сообщил американский конгресс о последних действиях по документу, передает РИА «Новости».

В верхней палате конгресса предстоят дебаты по этому вопросу. Для одобрения нормы потребуется провести техническое голосование о завершении обсуждений, которое должны поддержать как минимум 60 сенаторов.

После этого для окончательного утверждения документа законодателям потребуется простое большинство в 51 голос.

Палата представителей Конгресса США проголосовала за проект с новыми антироссийскими санкциями и кредитами для Киева. Американист Малек Дудаков назвал этот процесс признаком ослабления влияния президента США Дональда Трампа на американских законодателей.