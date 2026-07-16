  • Новость часаБалицкий: Погибшего главного инженера ЗАЭС Яковлева представят к госнаграде
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Российские военные вышли к окрестностям Славянска
    Польша разработала закон о полной готовности государства к войне
    Биолог назвал пиво лучшей ловушкой для испанских слизней
    Беспилотник «Герань-2» поразил судно с грузом для ВСУ в Черном море
    Зеленский назначил главу СБУ Хмару исполняющим обязанности министра обороны
    В Венгрии начали расследование контактов бывшего главы МИД Сийярто с Россией
    Украинские мошенники по ошибке устроили теракт в Казахстане
    Эксперт: Пока Жикович готовил теракты против России, у Киева к нему вопросов не было
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У Запада остались силы только ломать правила

    На Черном море и в Персидском заливе страны Запада стремительно разрушают международные режимы и правила. На смену этим правилам не приходит ничего убедительного, но грубая сила также не действует. Ведь за ней должна стоять готовность устанавливать и поддерживать новые правила игры.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Попытки Зеленского укрепить свою власть приведут к политической войне

    Отставкой правительства Зеленский пытается решить несколько задач. Главная из них – отставка Михаила Федорова с поста министра обороны. О том, что между Зеленским и его бывшим фаворитом существует скрытый конфликт, украинские СМИ пишут с апреля.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем жить в малых городах

    Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.

    40 комментариев
    16 июля 2026, 21:00 • Политика

    Россия извлекла максимум из «духа Анкориджа»

    Россия извлекла максимум из «духа Анкориджа»
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Уже почти год после саммита России и США на Аляске «дух Анкориджа» остается одним из важных элементов в вопросах украинского урегулирования. Несмотря на отсутствие подписанных соглашений, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа изменила ситуацию вокруг конфликта. При этом одни эксперты относятся к «духу Анкориджа» скептически, другие считают его успехом. Но за полярными оценками остается главный вопрос: что на самом деле скрывается за этой формулировкой и какие реальные результаты саммит на Аляске принес России?

    Москва получает от США сигналы о том, что Вашингтон намерен продолжить посреднические усилия по Украине. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в настоящий момент, однако, Штаты заняты решением «ситуации в районе Персидского залива», которая все еще «далека от стабильности». «Поэтому американцам сейчас не до украинского урегулирования», – подчеркнул он.

    История участия США в разрешении текущего конфликта началась 15 августа прошлого года, когда на Аляске состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Саммит прошел масштабно и громко: как отмечало издание The Economist, эта поездка стала триумфом для российского президента.

    Впрочем, ни Москва, ни Вашингтон не стали выносить на суд общественности детали беседы двух лидеров. Тем не менее, в экспертном сообществе сам факт саммита стали обсуждать как возможность возобновления полноценного диалога России и США.

    Именно тогда появилась формулировка «дух Анкориджа». Как объяснял главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов, само слово «дух» в дипломатии применяется к значимым встречам или саммитам, которые служат перезагрузкой международных отношений.

    Соответственно, этот термин выражал качественно новый этап в отношениях Москвы и Вашингтона, а также надежду на небыстрое, но эффективное урегулирование конфликта на Украине. Примечательно, что на официальном уровне термин впервые употребили именно в период начала «пробуксовки» переговоров с Киевом.

    «С точки зрения духа Анкориджа мы исполнены оптимизма. Но с точки зрения поведения киевского режима констатируем пока не очень хорошее развитие событий», – отмечал осенью 2025 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Позже он рассказывал, что именно на Аляске были достигнуты некоторые «понимания», которые и должны были лечь в основу урегулирования конфликта.

    В июне этого года глава МИД Сергей Лавров пояснил, что в Анкоридже обсуждались конкретные параметры выхода из конфликта. «Американские переговорщики предложили свою программу, свою схему действий, и мы с этой схемой согласились», – подчеркивал дипломат, добавляя, что реализация достигнутых договоренностей предполагала начало детальных переговоров по политическому урегулированию.

    Более точно суть «духа Анкориджа» раскрыл Владимир Путин. По его словам, он «не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине». Президент также подчеркнул, что Россия остается заинтересованной в долгосрочном урегулировании.

    Таким образом, «дух Анкориджа» прошел путь от выражения общего чувства скорых перемен к лучшему и преодолению груза накопившихся проблем к констатации сложности процесса урегулирования конфликта на Украине. Впрочем, дипломатический этап, обозначаемый этой фразой, все же немало дал России.

    «Оценивать дух Анкориджа по шкале «добились или не добились мира» неверно. Мерить нужно другим: изменилось ли соотношение сил.

    Тем более что внешние условия складывались не в пользу Москвы, ведь Трамп увяз на Ближнем Востоке, а европейцы ушли в системную милитаризацию и подготовку к прямому конфликту с Россией», – считает политолог Алексей Нечаев.

    Исходя из этого, подчеркивает эксперт, в Москве изначально не питали иллюзий насчет стопроцентной реализации договоренностей – слишком сильным было сопротивление Европы и оппонентов Трампа внутри Штатов: «Поэтому ключевая задача виделась иначе: добиться выхода США из активной фазы конфликта или хотя бы радикально снизить их участие в нем».

    «Спустя 11 месяцев можно констатировать: эта цель во многом достигнута. Да, американцы по-прежнему передают данные спутниковой разведки и продают оружие европейцам для Украины. Но это совсем иное качество участия, чем при Байдене, когда Вашингтон был главным донором и координатором. Сейчас основную тяжесть снабжения тянет на себе Европа», – подчеркнул эксперт.

    Чтобы лучше понять значимость этого сдвига, политолог предлагает представить альтернативу: если бы американцы продолжали напрямую поставлять оружие в объемах времен Джо Байдена, да еще вместе с европейскими расходами, вести СВО было бы кратно сложнее. Ресурсная база противника оказалась бы заметно мощнее, а каждая наступательная операция требовала бы больше сил, времени и жертв.

    «В этом и кроется главная практическая польза «Духа Анкориджа». Если нам удалось так или иначе упростить жизнь солдату на передовой, облегчить нагрузку на наших производителей, выиграть время и ресурсы – это результат, ради которого стоило работать.

    Кроме того, мы не остановили боевые действия, не дали противнику передышку для накопления сил, но при этом сами получили возможность тратить ресурсы с оглядкой на то, что впереди нас может ждать куда более серьёзный конфликт, требующий несопоставимо больших затрат», – говорит собеседник.

    Однако все эти приобретения стоит оценивать трезво: «Напомню: политика – это искусство возможного, а не безосновательно желаемого. С точки зрения возможного, мы вытащили из «Духа Анкориджа» максимум. Другое дело – как мы этим максимумом распорядились».

    Главное же, акцентирует Нечаев, – не допущен сценарий, при котором США и Европа выступали бы против России единым фронтом с общим бюджетом, поставками и координацией: «Воевать против объединенного военно-промышленного потенциала Запада – это совсем иное. Поэтому почти год в таком конфликте – это тысячи спасенных жизней и миллиарды сэкономленных рублей, которые применять и тратить иначе – исходя из принципа разумной достаточности».

    Политолог Павел Данилин также полагает, что без «духа Анкориджа» ситуация на фронте была бы для России гораздо более сложной. Благодаря нему США перестали напрямую поставлять вооружения на Украину. «Это кардинально снизило поставки как снарядов, так и ПВО», – уточняет он.

    Кроме того, Штаты перестали финансировать бюджет Украины. «А это привело к тому, что все расходы взяла на себя Европа,

    что стало для нее не самым легким испытанием», – отмечает Данилин. «Так что, если вы услышите, что «дух Анкориджа» был ошибкой – просто попробуйте представить себе, что все это время на фронте США вели бы себя так же, как при Байдене», – рассуждает политолог.

    При этом «дух Анкориджа» оказал влияние сразу на несколько направлений внешней политики, отмечает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «После саммита на Аляске говорить о том, что Россия находится в изоляции, стало стыдно», – отмечает он.

    Эксперт обращает внимание и на практические последствия: «Стоит отметить, что прямой диалог с США привел к сокращению масштабов американских поставок оружия Украине. В результате европейские страны уже не получают прежние объемы на безвозмездной основе и вынуждены переходить к прямым закупкам, что объективно создает им бюджетные сложности».

    Как следствие, продолжает Ткаченко, снизилась и общая вовлеченность США в украинский конфликт – а это напрямую облегчает задачи нашим Вооруженным силам на фронте. «Кроме того, Анкоридж обеспечил определенную стабилизацию в отношениях между Москвой и Вашингтоном, чего давно не удавалось достичь», – поясняет он.

    «Безусловно, без него США и Европа работали бы вместе против России. И то, что мы сумели воспользоваться предлагаемыми обстоятельствами – властью республиканцев, способностью Трампа к прямому диалогу, – это настоящее достижение отечественной дипломатии», – резюмировал Ткаченко.

    Главное
    Россия начала спор с ЕС в ВТО из-за углеродного налога
    Суд отклонил апелляцию Euroclear по иску Банка России
    Россия стала соучредителем Всемирной организации по сотрудничеству в сфере ИИ
    Семьи погибших колумбийских наемников ВСУ потребовали компенсаций от Украины
    В VK сообщили о штатной работе сервисов холдинга
    Российские ученые выяснили максимальный предел продолжительности жизни человека
    Москвичи назвали способы порадовать «внутреннего ребенка»

    Россия обеспечит себя и мир металлами будущего

    Россия готова поставить еще один экономический рекорд – на этот раз в металлургии. Россия производит металлы, которые нужны всему миру и прямо сейчас. Чтобы обеспечить растущий спрос, «Норникель» готовится в этом году добыть рекордный объем руды. Почему весь мир охотится за российскими металлами, и как выиграет от этого российский бюджет? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа преувеличила надежность своего тыла

    Евросоюз запускает производство беспилотников для Украины на своей территории, выделяя на проект сотни миллионов евро и привлекая ведущие оборонные компании. Эксперты считают, что это означает новый этап вовлеченности ЕС в конфликт с Россией. Какими инструментами Москва может воздействовать на Европу, не доводя ситуацию до прямого столкновения со странами НАТО? Подробности

    Перейти в раздел

    Для военной пропаганды ВСУ стали использовать роботов

    В последнее время сошлось сразу несколько событий, связанных с испытаниями и ВСУ, и на Западе наземных боевых роботов. Украинские источники даже утверждают, будто впервые смогли реализовать высадку роботизированного десанта с помощью, опять же, безэкипажного катера. О чем идет речь и что это означает? Подробности

    Перейти в раздел

    Госдеп позвал Россию на битву с глобалистами

    «Работая бок о бок со всеми союзниками, с которыми мы можем объединить усилия, мы разрушим МУС – кирпичик за кирпичиком, если потребуется». Такими словами госсекретарь США Марко Рубио открыто угрожает уничтожить один из оплотов «глобалистской бюрократии», Международный уголовный суд в Гааге. Чем именно недовольны США и причем тут Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

      Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

    • Новые санкции США против России: главное

      Законопроект о новых санкциях против России и тех стран, которые покупают у нее энергоресурсы, будет принят к августу, считают в Конгрессе США. Что это означает на практике?

    • США забирают Ормуз себе. Осилят?

      Президент США Дональд Трамп заявил о начале «новых сокрушительных ударов» по Ирану и о том, что теперь Вашингтон будет брать с каждого корабля, пересекающего Ормузский пролив, по 20% от стоимости груза для «обеспечения безопасности». А так можно было?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Замена паспорта в 45 лет в 2026 году: сроки, документы, госпошлина и штраф

      В 45 лет гражданин России обязан заменить паспорт по возрасту. В 2026 году подать заявление и документы нужно в течение 90 дней после дня рождения, а госпошлина за обычную замену составляет 300 рублей. Рассказываем, куда обращаться, какие документы понадобятся, сколько делают новый паспорт и что будет, если пропустить срок.

    • Как прописать ребенка в квартире в 2026 году: документы, сроки и порядок регистрации

      Ребенка нужно зарегистрировать по месту жительства или месту пребывания родителей. В 2026 году оформить прописку можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, если услуга доступна в регионе. Для детей до 14 лет действует важное правило: их регистрируют только по адресу регистрации родителя или опекуна. Разбираемся, какие документы нужны, сколько времени занимает регистрация и когда требуется согласие второго родителя или собственника жилья.

    • Яблочный Спас в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, традиции и приметы

      В среду, 19 августа 2026 года, православные христиане отмечают Преображение Господне – один из двунадесятых праздников церковного календаря. В народной традиции этот день называют Яблочным Спасом. В храмах освящают яблоки и другие плоды нового урожая, а в семьях готовят постные блюда с яблоками, вспоминают народные приметы и стараются провести день спокойно, без ссор и суеты.

    Перейти в раздел

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации