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Лавров высказался о целях саммита на Аляске
Лавров: Не хочу думать, что саммит на Аляске был задуман для вооружения Киева
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «не хочет даже думать», что саммит на Аляске был задуман, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что саммит на Аляске мог быть организован для довооружения Киева, передает ТАСС.
«Его параметры были обсуждены и согласованы, по большому счету, на Аляске почти год назад, когда американские переговорщики предложили свою программу, свою схему действий, и мы с этой схемой согласились», – отметил глава ведомства в ходе круглого стола по ситуации вокруг Украины.
По словам министра, реализация достигнутых договоренностей предполагала начало детальных переговоров по политическому урегулированию.
«Но, как видите, я не хочу даже подозревать, что Аляска, как и европейские действия, была задумана, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима. Не хочу даже об этом думать, но на деле получилось так, как получилось», – указал Лавров.
В свою очередь, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на полях форума «Примаковские чтения» заявил, что Москва наблюдает «элементы дрейфа» в позиции США относительно договоренностей в Анкоридже. При этом он подчеркнул, что Россия сохраняет приверженность пониманиям, достигнутым между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом почти год назад.
Ранее Сергей Лавров подтвердил приверженность Москвы прошлогодним договоренностям с США.
До этого министр заявил о постепенном исчезновении конструктивного духа этих переговоров.