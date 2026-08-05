Роскосмос: Россия и США вместе сведут МКС с орбиты в 2028 году

Tекст: Алексей Дегтярёв

Процесс планового понижения орбиты станции займет около двух лет, пояснили в госкорпорации РИА «Новости».

Программа сведения МКС уже подготовлена российской и американской сторонами и получила одобрение всех международных партнеров проекта.

«В процессе сведения МКС с орбиты будут задействованы американский корабль, который специально разрабатывается в настоящее время для сведения МКС с орбиты (United States Deorbit Vehicle – USDV), и два российских грузовых корабля «Прогресс» для управления ориентацией станции», – рассказал представитель Роскосмоса.

В дальнейшем планируется подготовить двустороннюю договоренность. В ней будет четко прописано распределение ответственности между российской госкорпорацией и НАСА при проведении операции по сведению станции с орбиты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал завершение сведения МКС с орбиты в 2030 году.

В начале года российская госкорпорация планировала дополнительные обсуждения сроков затопления станции с американским космическим агентством.

Представители НАСА подчеркивали невозможность реализации данного процесса без совместного участия двух стран.