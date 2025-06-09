МИД Казахстана опроверг слухи о введении виз с Россией

Tекст: Валерия Городецкая

На брифинге он подчеркнул, что между странами сохраняется безвизовый режим, несмотря на введение с 30 июня новых требований для иностранных граждан при въезде в Россию, передает ТАСС.

Смадияров отметил: «У нас с РФ безвизовый режим, он и остается, этот безвизовый режим, поэтому прошу, коллеги, не надо будоражить население неправильными заголовками». Он уточнил, что речь идет только о новых миграционных процедурах, которые уже существуют во многих странах, и призвал СМИ использовать корректные формулировки.

Представитель МИД добавил, что гражданам Казахстана, планирующим поездки в Россию, необходимо заранее ознакомиться с обновленными требованиями, чтобы избежать неожиданных ситуаций на границе. В ведомстве также подчеркнули, что изучают возможность зеркальных мер, но решение по этому вопросу пока не принято.

С 30 июня 2025 года иностранцы при въезде в Россию должны будут сдавать отпечатки пальцев и фотографироваться, а также заполнять электронное заявление не позднее чем за 72 часа до поездки. Эти изменения не распространяются на граждан Белоруссии, детей до шести лет и дипломатов. Для въезда в Казахстан гражданам России по-прежнему не требуется виза, однако принимающая сторона обязана уведомлять власти о прибытии иностранца через онлайн-сервис, а срок пребывания россиян ограничен 90 днями в течение 180 дней.

Ранее МВД ввело обязательное медосвидетельствование для иностранцев.