Для России, безусловно, выгодно, чтобы у главного геополитического противника была внутренняя «замятня», росло внутриполитическое напряжение. Это ослабляет Штаты, отвлекает ресурсы, подрывает внутреннюю сплоченность американского общества.6 комментариев
МИД Казахстана опроверг слухи о введении виз с Россией
Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что сообщения о якобы введенном визовом режиме между Казахстаном и Россией не соответствуют действительности.
На брифинге он подчеркнул, что между странами сохраняется безвизовый режим, несмотря на введение с 30 июня новых требований для иностранных граждан при въезде в Россию, передает ТАСС.
Смадияров отметил: «У нас с РФ безвизовый режим, он и остается, этот безвизовый режим, поэтому прошу, коллеги, не надо будоражить население неправильными заголовками». Он уточнил, что речь идет только о новых миграционных процедурах, которые уже существуют во многих странах, и призвал СМИ использовать корректные формулировки.
Представитель МИД добавил, что гражданам Казахстана, планирующим поездки в Россию, необходимо заранее ознакомиться с обновленными требованиями, чтобы избежать неожиданных ситуаций на границе. В ведомстве также подчеркнули, что изучают возможность зеркальных мер, но решение по этому вопросу пока не принято.
С 30 июня 2025 года иностранцы при въезде в Россию должны будут сдавать отпечатки пальцев и фотографироваться, а также заполнять электронное заявление не позднее чем за 72 часа до поездки. Эти изменения не распространяются на граждан Белоруссии, детей до шести лет и дипломатов. Для въезда в Казахстан гражданам России по-прежнему не требуется виза, однако принимающая сторона обязана уведомлять власти о прибытии иностранца через онлайн-сервис, а срок пребывания россиян ограничен 90 днями в течение 180 дней.
Ранее МВД ввело обязательное медосвидетельствование для иностранцев.