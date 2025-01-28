Токаев поручил создать ядерный кластер в Казахстане

Президент поручил ускорить строительство АЭС для энергетической безопасности

Tекст: Александра Юдина

Токаев подчеркнул, что такой шаг необходим на фоне растущего энергодефицита и является важной задачей для прогресса государства, передает ТАСС.

На расширенном заседании правительства президент поручил кабмину совместно с государственным фондом «Самрук-Казына» разработать долгосрочные планы развития атомной отрасли, передает ТАСС.

Токаев отметил необходимость конкретного видения и всестороннего анализа для определения наиболее подходящих мест для будущих АЭС, а также современных и безопасных технологий.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов сообщил, что власти изучают наиболее предпочтительные регионы для строительства второй и третьей атомных электростанций.

В ближайшее время планируется заключение необходимых соглашений по строительству первой АЭС в Алматинской области.

В октябре прошлого года Центризбирком Казахстана представил окончательные результаты референдума, согласно которым более 71% избирателей одобрили строительство новой атомной электростанции в стране.

В случае одобрения на референдуме строительства атомной станции проект должен реализовываться международным консорциумом, как заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов отметил, что атомная станция сумеет обеспечить развивающуюся промышленность Казахстана электричеством, не причинив при этом вреда экологии страны.