Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.2 комментария
Токаев поручил создать ядерный кластер в Казахстане
Президент поручил ускорить строительство АЭС для энергетической безопасности
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству ускорить строительство первой атомной электростанции и разработать планы развития ядерной отрасли для обеспечения страны энергией.
Токаев подчеркнул, что такой шаг необходим на фоне растущего энергодефицита и является важной задачей для прогресса государства, передает ТАСС.
На расширенном заседании правительства президент поручил кабмину совместно с государственным фондом «Самрук-Казына» разработать долгосрочные планы развития атомной отрасли, передает ТАСС.
Токаев отметил необходимость конкретного видения и всестороннего анализа для определения наиболее подходящих мест для будущих АЭС, а также современных и безопасных технологий.
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов сообщил, что власти изучают наиболее предпочтительные регионы для строительства второй и третьей атомных электростанций.
В ближайшее время планируется заключение необходимых соглашений по строительству первой АЭС в Алматинской области.
В октябре прошлого года Центризбирком Казахстана представил окончательные результаты референдума, согласно которым более 71% избирателей одобрили строительство новой атомной электростанции в стране.
В случае одобрения на референдуме строительства атомной станции проект должен реализовываться международным консорциумом, как заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов отметил, что атомная станция сумеет обеспечить развивающуюся промышленность Казахстана электричеством, не причинив при этом вреда экологии страны.