При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.6 комментариев
Agence France-Presse подверглось кибератаке
В ночь со среды на четверг информагентство Agence France-Presse подверглось кибератаке, из-за которой его платформа AFP Forum для распространения депеш и изображений стала временно недоступна, пишет Le Monde.
О кибератаке объявило руководство агентства во внутреннем сообщении. Платформа AFP Forum была временно сделана недоступной для пользователей, пишет Le Monde.
«Проводится анализ при поддержке внешних экспертов. На данном этапе у нас нет информации о личности лиц, совершивших эту атаку», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца японский институт Riken сообщил о несанкционированном доступе к операционной системе флагманского суперкомпьютера страны Fugaku.
В прошлом месяце сайт французской партии «Республиканцы» подвергся хакерской атаке.
Спецслужбы ФРГ начали расследование кибератак на холодильные установки в немецких супермаркетах.