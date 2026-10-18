Банк России назвал критерии для признания банкнот ветхими

Центробанк перечислил критерии для признания банкнот ветхими

Tекст: Антон Антонов

«Ветхой считается банкнота Банка России, имеющая хотя бы один из признаков повреждения, перечисленных в положении Банка России», – отметили в управлении ЦБ.

Среди признаков ветхости названы загрязнение, снижающее яркость на 8% и более, надписи от двух символов, рисунки и частичная утрата красочного слоя из-за потертости, передает РИА «Новости».

Для ряда дефектов установлены точные размеры: купюра подлежит замене при наличии контрастного пятна диаметром от 5 мм, разрыве края от 7 мм и сквозном отверстии от 4 мм.

В эту же категорию попадают банкноты с утраченным углом площадью от 32 кв. мм или краем, из-за которого размер купюры уменьшился на 5 мм и более. Также ветхими признаются разорванные деньги, склеенные лентой, их изымают при обработке и заменяют на новые.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле число фальшивых долларов в России упало до исторического минимума.

В январе Банк России предложил запретить продажу купюр «банка приколов».