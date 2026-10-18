  • Новость часаНовак: Дефицит газа в Европе покрыть нечем
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Претендент на место Макрона бросил вызов сразу трем супердержавам
    ВС России нанесли обещанные Путиным массированные удары по целям на Украине
    Эксперт: Отмена закона об «адских санкциях» – это игра в русскую рулетку
    Минобороны Финляндии ответило на призыв сбивать российские самолеты
    БПЛА атаковали ЦОД VK в Ленинградской области
    Бастрыкин оценил ущерб от действий Киева Донбассу почти в 1,1 трлн рублей
    NYT: США предложили Украине возобновить транзит российского газа в Европу
    Новак объяснил механизм поставок российского дизеля в США
    США отказали Украине в доступе к системе Starshield для ударов вглубь России
    Мнения
    Арина Цветкова Арина Цветкова Курдистан перестает быть пространством войны

    Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Планету охватывает война полов

    «Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».

    38 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо свободы слова нужна свобода дела

    «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.

    20 комментариев
    18 октября 2026, 06:32 • Новости дня

    Банк России назвал критерии для признания банкнот ветхими

    Центробанк перечислил критерии для признания банкнот ветхими

    Tекст: Антон Антонов

    Купюры с рисунками, надписями, сильными загрязнениями, а также утратившие красочный слой или склеенные лентой считаются ветхими и могут быть обменяны, сообщили в главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу.

    «Ветхой считается банкнота Банка России, имеющая хотя бы один из признаков повреждения, перечисленных в положении Банка России», – отметили в управлении ЦБ.

    Среди признаков ветхости названы загрязнение, снижающее яркость на 8% и более, надписи от двух символов, рисунки и частичная утрата красочного слоя из-за потертости, передает РИА «Новости».

    Для ряда дефектов установлены точные размеры: купюра подлежит замене при наличии контрастного пятна диаметром от 5 мм, разрыве края от 7 мм и сквозном отверстии от 4 мм.

    В эту же категорию попадают банкноты с утраченным углом площадью от 32 кв. мм или краем, из-за которого размер купюры уменьшился на 5 мм и более. Также ветхими признаются разорванные деньги, склеенные лентой, их изымают при обработке и заменяют на новые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле число фальшивых долларов в России упало до исторического минимума.

    В январе Банк России предложил запретить продажу купюр «банка приколов».

    17 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    ВС России нанесли обещанные Путиным массированные удары по целям на Украине
    ВС России нанесли обещанные Путиным массированные удары по целям на Украине
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские войска в ночь на субботу и утром 17 октября нанесли обещанные накануне президентом Владимиром Путиным массированные удары по целям на Украине.

    Рано утром в субботу российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по целям на Украине – металлургическим комбинатам и объектам энергетики.

    В частности, в Кривом Роге удар пришелся по крупнейшему металлургическому комбинату страны, который снабжал Вооруженные силы Украины металлопродукцией.

    В Житомире поражена электроподстанция, распределявшая энергию из западных областей в центральные для обеспечения работы военных предприятий.

    В Запорожье поражен металлургический комбинат «Запорожсталь», ранее выпускавший свыше 1,3 млн тонн прокатной стали для нужд военной промышленности.

    Напомним, накануне президент Владимир Путин заявил о продолжении массированных ударов по военно-промышленным и энергетическим объектам на территории Украины в ответ на атаки киевских властей.

    «Хотел бы отметить, что в ответ на удары киевских властей по нашим предприятиям промышленности и топливно-энергетического комплекса российскими Вооружёнными Силами продолжается нанесение ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса, а также объектам инфраструктуры Украины», – сказал глава государства.

    Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил, что в сентябре и октябре было нанесено 12 массированных ударов, в ходе которых поражены 30 предприятий военно-промышленного комплекса и 14 объектов топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры. В результате существенно снизились возможности украинской промышленности по производству дальнобойного оружия, в том числе крылатых и баллистических ракет, а также закупки необходимого оборудования для восстановления промышленности и энергетики Украины.

    Кроме того, Вооруженные Силы России приступили к нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины, определен перечень данных объектов и необходимый наряд средств для их поражения.

    В субботу Минэнерго Украины сообщило об атаке на энергообъекты в Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Харьковской областях, пишет «Страна.ua». Отключения света охватили в том числе западные регионы страны, а командование украинской армии признало, что системы противовоздушной обороны не смогли перехватить ни одной баллистической ракеты.

    Кроме того, ВС России за минувшие сутки освободили восемь населенных пунктов – Доброполье, Алексеево-Дружковку, Первомайское, Сергеевку в ДНР, Паламаревку и Ковалевку в Харьковской области, Малокатериновку в Запорожской области и Великомихайловку в Днепропетровской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что массированные удары лишили Украину возможности производить дальнобойное оружие.

    Президент Владимир Путин поручил продолжить атаки на военно-промышленный комплекс Украины.

    Ранее ветеран специальной военной операции отметил способность российских военных настигать противника в любой точке.

    Комментарии (11)
    17 октября 2026, 19:52 • Новости дня
    Премьер Чехии Бабиш назвал итоги выборов в сенат катастрофой

    Партии правящей коалиции Чехии проиграли перевыборы в Сенат

    Tекст: Мария Иванова

    Входящие в правящую коалицию Чехии партии потерпели поражение на перевыборах одной трети состава верхней палаты парламента, не сумев завоевать ни одного мандата.

    Правящая коалиция Чехии не смогла завоевать ни одного места на выборах одной трети состава Сената, которые завершились в субботу, передает РИА «Новости» со ссылкой на Чешское ТВ.

    Сильнейшее в коалиции движение ANO под руководством премьер-министра страны Андрея Бабиша лишилось одного из 11 мест в верхней палате парламента. Другие объединения – SPD и «Автомобилисты» – остались без представительства в Сенате. Бабиш назвал итоги выборов катастрофическими для своего движения.

    Наибольшее число мандатов завоевало движение STAN. Теперь представители либеральных партий контролируют 71 место из 81, что позволяет им сохранить большинство в Сенате как минимум до следующих перевыборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Чехии прервал отпуск ради голосования на выборах. В начале месяца политика раскритиковали за поездку за границу в дни голосования.

    Комментарии (4)
    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

    Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

    Комментарии (0)
    17 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    На Украине заявили об одном из самых масштабных ударов по энергосистеме Украины
    На Украине заявили об одном из самых масштабных ударов по энергосистеме Украины
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Украинская энергетика подверглась одному из самых мощных ударов, атакованы более 15 объектов электрогенерации и энергопередачи, заявил Владимир Зеленский.

    «Были атакованы более 15 важных объектов электрогенерации и энергопередачи в разных регионах Украины», – сообщил Зеленский, передает ТАСС.

    По его словам, наиболее сложная ситуация сложилась в Луцке, Ровно, Житомире, Виннице, Шепетовке, Славуте и Нетешине. Удары также были нанесены по энергетике Харьковской, Киевской, Днепропетровской и других областей, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил о продолжении ударов по инфраструктуре Украины.

    В пятницу президент Владимир Путин поручил продолжить массированные удары по военно-промышленному комплексу Украины.

    ВС России в субботу нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по металлургическим комбинатам и объектам энергетики в Кривом Роге, Запорожье и Житомире.

    Комментарии (5)
    17 октября 2026, 17:46 • Новости дня
    Российские дроны поразили военное предприятие «Кромберг энд Шуберт» на Украине
    Российские дроны поразили военное предприятие «Кромберг энд Шуберт» на Украине
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли удары беспилотниками по украинским предприятиям военной промышленности, поразили военное предприятие «Кромберг энд Шуберт», электроподстанцию в Тернопольской области и сухогруз с грузом для ВСУ южнее Одессы, сообщило Министерство обороны.

    Российские военные продолжили нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности и объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщает Минобороны.

    В результате атак поражено предприятие «Кромберг энд Шуберт» в Луцке, где осуществлялся ремонт автомобильной техники в интересах ВСУ. Кроме того, удар нанесен по электроподстанции в населенном пункте Колодное Тернопольской области, которая обеспечивала работу военной промышленности.

    Также ведомство отметило, что в 40 км южнее порта Одесса при переходе морем был поражен сухогруз. Судно перевозило грузы военного и двойного назначения для нужд украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил о продолжении ударов по украинской инфраструктуре. Российские военные поразили логистический центр и сухогруз с оружием для ВСУ.

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по металлургическим комбинатам и объектам энергетики в Кривом Роге, Запорожье и Житомире.

    Комментарии (5)
    17 октября 2026, 17:39 • Новости дня
    В Турции потребовали отменить концерт Галкина

    Жители Турции потребовали отменить концерт Галкина в Стамбуле

    В Турции потребовали отменить концерт Галкина
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Турции местные жители потребовали отменить концерт юмориста Максима Галкина (внесен в реестр иноагентов) из-за его высказываний в поддержку действий израильской армии в секторе Газа.

    Концерт Максима Галкина хотят отменить в Турции за поддержку действий израильской армии в секторе Газа, передает Ura.ru со ссылкой на РенТВ. Выступление Галкина запланировано на 25 октября в Стамбуле, билеты на мероприятие уже поступили в продажу.

    Недовольство турецких граждан вызвано прежними заявлениями артиста об израильско-палестинском конфликте. В частности, Галкин называл героем израильского спецназовца, погибшего в ходе боевых действий, а также подвергал сомнению данные палестинского движения ХАМАС о числе жертв, утверждая, что в Газе нет проблем с продовольствием.

    Пользователи турецких социальных сетей обвиняют юмориста в поддержке израильской оккупации. Активисты уже направили в полицию обращение с требованием отменить запланированное мероприятие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Максим Галкин не обращался за помощью в консульство России в Израиле. В прошлом году израильские власти опровергли проверку артиста из-за инцидента с флагом. В Израиле Галкина заподозрили в осквернении государственного символа.

    Комментарии (13)
    17 октября 2026, 16:01 • Новости дня
    Глава JPMorgan заявил о способности российской армии дойти до Парижа

    Глава JPMorgan Даймон заявил о способности российской армии дойти до Парижа

    Глава JPMorgan заявил о способности российской армии дойти до Парижа
    @ Rod Lamkey/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы европейских стран находятся в плачевном состоянии, поэтому российская армия при желании могла бы дойти до Парижа, заявил глава американского банка JPMorgan Джейми Даймон.

    «Российская армия могла бы сегодня дойти прямо до Парижа, если бы захотела. Европа оказалась в весьма непростом положении. Речь не о том, что произойдет в следующем году, – все дело в глубинных, тектонических сдвигах», – заявил Даймон, выступая на The Economic Club of Chicago.

    По мнению банкира, США должны помочь европейцам вырваться из этих условий, расширяя торговое сотрудничество и ни в коем случае не допуская раскола западного мира, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал Европу проигравшей в конфликте на Украине.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал желание стран ЕС урезать оборонный бюджет.

    Комментарии (20)
    18 октября 2026, 06:06 • Новости дня
    БПЛА атаковали ЦОД VK в Ленинградской области
    БПЛА атаковали ЦОД VK в Ленинградской области
    @ Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Центр обработки данных компании VK в Ленинградской области подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов, сообщила пресс-служба компании VK.

    «На ЦОД VK в Ленинградской области совершена атака БПЛА. Сервисы VK доступны пользователям в обычном режиме», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье атака БПЛА привела к коротким перебоям с электричеством в Ленинградской области.

    В результате атаки беспилотников произошли возгорания на «Петербургском нефтяном терминале» и других объектах в Петербурге.

    Украинские беспилотники атакуют российскую цифровую инфраструктуру. Под удар БПЛА попали несколько дата-центров «Яндекса». Сбербанк сообщил, что его сервисы не пострадали при атаке дронов на дата-центр в Балакове.

    Комментарии (3)
    17 октября 2026, 18:40 • Новости дня
    Глава Генштаба Британии призвал граждан готовиться к войне

    The Independent: Глава британского Генштаба Уокер призвал готовиться к войне

    Глава Генштаба Британии призвал граждан готовиться к войне
    @ Stephen Lock/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник Генерального штаба Сухопутных войск Великобритании Роли Уокер заявил, что британским военным вскоре придется участвовать в боевых действиях, а гражданскому населению предстоит пойти на жертвы ради обороны страны, сообщает The Independent.

    Издание The Independent пишет, что начальник Генерального штаба Сухопутных войск Великобритании генерал Роли Уокер выступил с предупреждением о возрастающих военных угрозах. По его словам, вопрос военной службы вновь становится актуальным для нации, передает РИА «Новости».

    «Было время, когда наша страна не хотела даже думать, что ей понадобятся солдаты для участия в войне. Но, как поймет любой, кто изучает ход мировых событий и геополитическую систему, в настоящее время в мире царит крайняя опасность», – заявил Уокер.

    Генерал подчеркнул, что гражданское население Британии также должно будет поддерживать армию и участвовать в обеспечении безопасности. Уокер выразил уверенность, что вскоре британские политики начнут откровенный разговор с гражданами о существующих рисках и необходимости пойти на жертвы ради обороны. Издание отмечает, что подобные заявления звучат на фоне призывов Лондона увеличить военные расходы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр обороны Британии рассказал о новом плане против России.

    В субботу The Times сообщила о планах военных отработать переброску сил на Украину.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что британские разжигатели войны подрывают мир.

    Комментарии (23)
    17 октября 2026, 11:27 • Новости дня
    Бывший футболист сборной Украины Роман Максимюк погиб в зоне СВО
    Бывший футболист сборной Украины Роман Максимюк погиб в зоне СВО
    @ ФК «Волынь»/Wikipedia

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В зоне проведения специальной военной операции погиб бывший игрок петербургского «Зенита» и сборной Украины по футболу Роман Максимюк.

    В зоне СВО погиб бывший футболист сборной Украины Роман Максимюк. 50-летний мужчина числился пропавшим без вести с января 2025 года, сообщает URA.RU со ссылкой на украинское агентство УНИАН.

    В 1998–1999 годах Максимюк выступал за петербургский «Зенит», в составе которого стал обладателем Кубка России. Также он играл за киевское «Динамо», днепропетровский «Днепр», луцкую «Волынь», одесский «Черноморец» и казахстанские клубы «Атырау» и «Казахмыс».

    В составе сборной Украины Максимюк провел пять матчей с 1998 по 2002 год. Он завершил карьеру в 2011 году в возрасте 37 лет.

    Ранее на СВО погиб бывший игрок молодежной сборной Украины по футболу Сергей Петров.


    Комментарии (9)
    17 октября 2026, 18:25 • Новости дня
    Эксперт: Отмена закона об «адских санкциях» – это игра в русскую рулетку

    Эксперт Васильев: Отмена закона об адских санкциях – это игра в русскую рулетку

    Эксперт: Отмена закона об «адских санкциях» – это игра в русскую рулетку
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Идея в том, чтобы иметь мощное российско-американское сотрудничество в нефтегазовой сфере, как будто Украины и не было, но в данном случае экономические соображения здесь роли не играют – решают юридические и политические факторы, сказал газете ВЗГЛЯД американист Владимир Васильев. Ранее стало известно о решении президента США заморозить закон о санкциях против России.

    «Трамп подписал закон об «адских санкциях», а затем сам его дезавуировал – это беспрецедентный шаг в американской истории. Демократы уже раскручивают тезис «Трамп – угроза демократии», и для них это настоящий подарок накануне промежуточных выборов 3 ноября», – считает Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    По мнению политолога, с юридической точки зрения ход Трампа исключительно ущербный: закон Грэма (Линдси Грэм (1955-2026) – внесен в России в перечень террористов и экстремистов) не предусматривает таких исключений, и после выборов почти наверняка последуют иски. «Если дело дойдет до Верховного суда, он, скорее всего, встанет на сторону истцов, поскольку это грубейшее нарушение. Так что экономические соображения здесь роли не играют – решают юридические и политические факторы», – полагает американист.

    Васильев добавил, что стратегически идея старая, еще с Анкориджа: закончить конфликт на Украине и вернуть Россию в западную экономику, включить ее в мировую систему. Но если позиция России остается прочной, то Запад увязает в политических баталиях.

    «Дизельная сделка – это лишь ниточка, чтобы вытащить Москву в эту систему. На другом конце – масштабные проекты, измеряемые сотнями миллиардов долларов: разработка шельфа Карского моря, проект ExxonMobil, оценивавшийся в 500 млрд, добыча на шельфе Черного моря под Новороссийском. Все это согласовывалось еще десять лет назад. Идея в том, чтобы иметь мощное российско-американское сотрудничество в нефтегазовой сфере, как будто Украины и не было», – рассуждает эксперт.

    По мнению Васильева, дизельная сделка пробила брешь в санкционной стене, а за ней – проекты на сотни миллиардов. «В медийном пространстве США уже гуляет версия, что цена сделки – 2 млрд долларов, а речь шла о продаже зарубежных активов «Лукойла»… Трамп, по этой версии, делает бизнес из своего президентства, и его семья может на этом заработать миллиарды. Это тоже может сыграть на выборах», – отметил собеседник.

    По словам эксперта, решение Трампа – это игра в русскую рулетку. «Перспективы есть, но время и обстоятельства выбраны не лучшим образом. Пока нам предстоят серьезные политические баталии, а как поведет себя Трамп после промежуточных выборов – сказать очень сложно. Может вернуться к исходному положению, а может пойти дальше. Ситуация остается турбулентной», – резюмировал Васильев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заморозил предусмотренные «законом Грэма» санкции. Американский лидер воспользовался специальной оговоркой в самом тексте закона и на неопределенный срок приостановил действие всех 12 его основных статей.

    В частности, заморожено введение заградительных тарифов в размере до 500% на импорт из России. Отменяются обязательные 100-процентные пошлины для пяти крупнейших стран-покупателей российской нефти и газа (включая Китай и Индию). Заблокированы новые жесткие запреты на покупку американцами российского госдолга, ограничения против российских банков, чиновников и торговли ценными бумагами компаний РФ на биржах США.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал историческим моментом приостановку этих ограничений.

    Комментарии (8)
    17 октября 2026, 22:02 • Новости дня
    Из порта Диксон отгрузили первый танкер с нефтью для мирового рынка

    Новак: Отгружен первый танкер с нефтью для мирового рынка

    Tекст: Вера Басилая

    В морском порту Диксон отгружен первый танкер с нефтью проекта «Восток Ойл» для мирового рынка, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «Я знаю, что уже первый танкер отгружен был из порта Диксон», – цитирует Новака ТАСС.

    Ранее Новак сообщил, что цены на дизельное топливо на российских АЗС не изменятся из-за соглашения о его поставках в США и на мировые рынки.

    В пятницу Новак сообщил о проработке контрактов на поставку дизеля в США.

    В четверг Новак назвал цену дизеля для США предметом коммерческих переговоров.

    Комментарии (6)
    17 октября 2026, 14:40 • Новости дня
    Названа причина смерти 40-летнего российского боксера Бойцова

    Причиной смерти боксера Дениса Бойцова стал оторвавшийся тромб

    Названа причина смерти 40-летнего российского боксера Бойцова
    @ Bernd Wende Sportfoto/DPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Причиной смерти 40-летнего российского боксера Дениса Бойцова стал оторвавшийся тромб, сообщил его отец Николай Бойцов.

    Оторвавшийся тромб стал причиной скоропостижной смерти российского боксера, экс-чемпиона мира среди молодежи по версии WBC Дениса Бойцова.

    «Тромб оторвался. Ничего не могли сделать, мгновенная смерть. Три минуты – и все. Это дома. Жена покормила, стала набок поворачивать. Резко получилось у него, затрясся, посинел. И вся жизнь закончилась», – рассказал ТАСС отец спортсмена Николай Бойцов.

    В 2015 году Бойцова нашли без сознания в берлинском метро с тяжелыми травмами головы и рук. Спортсмена ввели в медикаментозную кому и провели несколько операций после того, как вывели из состояния искусственной комы, после чего он долгое время находился на реабилитации в Германии, а затем в России.

    Денис Бойцов родился в 1986 году в Орле, на профессиональном ринге выступал с 2004 года. За свою карьеру он завоевал титул чемпиона мира среди молодежи по версии WBC, а также интерконтинентальный титул WBA и европейский титул WBO в тяжелом весе. Боксер одержал 36 побед в 37 поединках, из них 27 – нокаутом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу стало известно, что российский боксер Денис Бойцов умер в возрасте 40 лет.

    Комментарии (2)
    17 октября 2026, 18:28 • Новости дня
    Лидер АдГ Вайдель призвала украинцев покинуть Германию после конфликта

    Tекст: Мария Иванова

    Украинские граждане, находящиеся в Германии из-за конфликта, должны будут покинуть страну после окончания боевых действий, заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель.

    «Украинцы должны покинуть нашу страну, когда эта война закончится. В конечном счете это миллионы человек, грубо говоря – 4-5 млн человек, и они должны покинуть нашу страну», – заявила Вайдель в интервью журналу The Economist, передает ТАСС.

    Ранее политик подчеркивала, что пособия по безработице должны выплачиваться только немецким гражданам. По информации Bild, в 2024 году Германия выделила на гражданские пособия 46,9 млрд евро, из которых 22,2 млрд получили люди без гражданства ФРГ. Среди иностранных получателей доминировали украинцы, которым выплатили около 6,3 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году власти ФРГ обязали украинцев искать работу после лишения социального пособия.

    Украинцев в Германии уравняли с беженцами из других стран.

    В 2024 году газета Bild сообщила, что программа трудоустройства украинцев в Германии провалилась.

    Комментарии (7)
    17 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    В Германии два политика АдГ устроили дуэль на шпагах после партийной ссоры

    Политики из «Альтернативы для Германии» устроили дуэль после ссоры

    Tекст: Вера Басилая

    Член городского собрания Кельна Маттиас Бюшгес и дюссельдорфский политик Джереми Франош из партии «Альтернатива для Германии» устроили дуэль на шпагах после ссоры, сообщает dpa.

    Два представителя партии «Альтернатива для Германии» в Северном Рейне – Вестфалии выяснили отношения в традициях мензурного фехтования, передает ТАСС со ссылкой на dpa.

    «Мы фехтовали друг с другом», – подтвердил Маттиас Бюшгес. Исход поединка со своим противником Джереми Франошем он раскрывать не стал, назвав произошедшее частным делом.

    Политики договорились выяснить отношения в состоянии алкогольного опьянения на одном из мероприятий партии на фоне острых противоречий между двумя лагерями. Отмечается, что во время мензурного фехтования оба соперника носят защитное снаряжение, однако часть лица и головы остается открытой для ран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе депутат «Альтернативы для Германии» указал на проблемы правящих партий с поиском преемника Фридриху Мерцу.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о глубоком политическом расколе в государстве и призвал членов Христианско-демократического союза, симпатизирующих партии «Альтернатива для Германии», покинуть объединение.

    Комментарии (7)
    17 октября 2026, 19:29 • Новости дня
    Ученые выявили взрывной рост частоты употребления слова «скуф»

    Профессор Козловская: Частота употребления слова «скуф» выросла в десятки раз

    Tекст: Вера Басилая

    Профессор РГПУ имени А. И. Герцена, доктор филологических наук Наталия Козловская заявила, что частота употребления слова «скуф» выросла в десятки раз и стала классическим признаком ключевого слова текущего момента.

    «За последние годы частота употребления слова «скуф» выросла в десятки раз: со 139 упоминаний в 2022 году до 3132 в 2026-м. Мы наблюдаем взрывной рост частоты употребления. Это классический признак ключевого слова текущего момента», – цитирует Козловскую РИА «Новости».

    Она добавила, что еще в 2021 году слово «скуф» считалось сленговым оскорблением. Однако спустя три года оно преодолело статус речевого неологизма и превратилось в самостоятельный лингвокультурный типаж.

    Ученые насчитали 15 производных слов, среди которых «дескуфизация», «скуфандр», «оскуфение» и «соскуфиться». По словам профессора, типаж стал более универсальным и теперь так называют не только мужчин, но и женщин.

    Филолог подчеркнула, что процесс оформления значения слова еще не завершен. Тем не менее оно уже активно используется в художественных текстах, в том числе в книгах, вышедших в 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом стало известно о разработке кулинарного словаря русского языка. В мае власти анонсировали расширение перечня словарей русского языка. В феврале выражение «бабушкина схема» победило в номинации «Экономика и финансы» акции «Слово года».

    Комментарии (7)
    Главное
    ВС России поразили логистический центр «Новая почта» с деталями для БПЛА в Ровно
    Путин поздравил работников дорожного хозяйства с праздником
    Число сбитых над Ленинградской областью БПЛА достигло 144
    Российский бизнес согласился финансировать системы ПВО для защиты промышленности
    Первый министр Шотландии Суинни объявил о кампании за референдум о независимости
    В Париже после массовых протестов задержали более 850 человек
    В МВД назвали опасные фразы в разговоре с незнакомцами

    Россия начала экспортировать электричество по морю

    Россия и Индонезия официально заключили соглашение о строительстве плавучей АЭС. Это первый в мире экспортный проект по поставке электроэнергии от плавучих атомных энергоблоков (ПЭБ). Согласно документу, мощность «плавучего пауэрбанка» составит 200 МВт. Как эта сделка укрепляет геополитические позиции России в Юго-Восточной Азии? И почему никто раньше не смог реализовать подобный проект серийно? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев атаковал ракетами сделку Трампа

    Владимир Зеленский пошел наперекор Дональду Трампу. В частности, он отказался выполнить просьбу Белого дома и приостановить удары по российским НПЗ в рамках дизельной сделки Вашингтона и Москвы. При этом Киев готов пересмотреть это решение, если США передадут ВСУ ракеты для систем Patriot. Почему Зеленский столь дерзко отвечает на запрос Трампа? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия открыла стратегические ворота на западные границы ДНР

    Россия полностью освободила Доброполье в ДНР. О ходе операции было доложено лично Владимиру Путину. Одновременно произошло освобождение и других населенных пунктов на огромном участке фронта. По оценке экспертов, ВСУ лишились важнейшего логистического узла, через который шло снабжение всей группировки на стыке ДНР и Днепропетровской области. Теперь открывается прямой путь к административным границам ДНР, а вектор главного удара смещается в сторону Славянско-Краматорской агломерации. Подробности

    Перейти в раздел

    Выборы в Конгресс ломают вековые политические традиции США

    Чуть больше двух недель остается до выборов в Конгресс США. Аналитики сходятся во мнении, что если в Палате представителей исход практически предрешен, то в Сенате развернется настоящая битва. Республиканцам, чьи позиции ослаблены топливным кризисом и инфляцией, предстоит отстоять «красные» штаты, где их победы имеют вековую историю. Удастся ли? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

      Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

    • Европа в шоке: главное про саммит ЕС

      В Брюсселе второй день проходит саммит Евросоюза. Впервые за долгое время главная тема – не Украина, а энергетика и то, что называют «предательством США». Настроения в среднем похоронные.

    • Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

      Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации