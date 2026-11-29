Аксаков исключил отток средств из банков при прогрессивной шкале НДФЛ

Tекст: Катерина Туманова

Закон о включении пассивных доходов в основную налоговую базу со ставками до 22% был принят на этой неделе. Повышенные ставки затронут только узкую прослойку наиболее обеспеченных граждан, передает РИА «Новости».

«Повышенные ставки НДФЛ применяются только к части процентного дохода выше обозначенного порога: 15% – для доходов от 2,4 млн до 5 млн рублей, 18% – для доходов от 5 млн до 20 млн рублей и т. д.», – пояснил Аксаков.

Он добавил, что нововведение едва ли вызовет отток средств с депозитов, так как аналогичные налоговые ставки будут действовать для купонов, дивидендов и прибыли от продажи ценных бумаг.

Депутат допустил переход части вкладчиков к индивидуальным инвестиционным счетам, где действует освобождение от налогов для дохода до 30 млн рублей.

В России также сохраняется необлагаемый минимум для вкладов. По итогам 2026 года налог не будет удерживаться с суммы до 160 тыс. рублей, напомнил глава комитета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы приняли закон о включении пассивных доходов россиян в основную налоговую базу. В октябре эксперт по фондовому рынку Рокотянская назвала необлагаемую налогом сумму дохода по банковским вкладам. В сентябре Минфинан предложил обложить налогом дивиденды и проценты от депозитов.