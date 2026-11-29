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В Госдуме исключили отток вкладов из-за прогрессивной шкалы НДФЛ
Аксаков исключил отток средств из банков при прогрессивной шкале НДФЛ
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что распространение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц на вклады не приведет к оттоку средств из банков.
Закон о включении пассивных доходов в основную налоговую базу со ставками до 22% был принят на этой неделе. Повышенные ставки затронут только узкую прослойку наиболее обеспеченных граждан, передает РИА «Новости».
«Повышенные ставки НДФЛ применяются только к части процентного дохода выше обозначенного порога: 15% – для доходов от 2,4 млн до 5 млн рублей, 18% – для доходов от 5 млн до 20 млн рублей и т. д.», – пояснил Аксаков.
Он добавил, что нововведение едва ли вызовет отток средств с депозитов, так как аналогичные налоговые ставки будут действовать для купонов, дивидендов и прибыли от продажи ценных бумаг.
Депутат допустил переход части вкладчиков к индивидуальным инвестиционным счетам, где действует освобождение от налогов для дохода до 30 млн рублей.
В России также сохраняется необлагаемый минимум для вкладов. По итогам 2026 года налог не будет удерживаться с суммы до 160 тыс. рублей, напомнил глава комитета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы приняли закон о включении пассивных доходов россиян в основную налоговую базу. В октябре эксперт по фондовому рынку Рокотянская назвала необлагаемую налогом сумму дохода по банковским вкладам. В сентябре Минфинан предложил обложить налогом дивиденды и проценты от депозитов.