Посольство РФ: Присвоение Киевом трагедии голодомора безнравственно

Tекст: Катерина Туманова

«Присвоение голодомора и искажение истории безнравственны и кощунственны по отношению к памяти миллионов жертв в России, Белоруссии, Казахстане и Молдавии», – говорится в сообщении посольства России в Канаде.

Дипломаты подчеркнули, что поддержка западных стран не дает Киеву права монополизировать эту историческую трагедию.

К посту дипломаты прикрепили заявление посольства в ноябре 2022 года с фактами о голоде в СССР 1930-х годов и развенчании мифа о «голодоморе» как геноциде украинцев. В заявлении указано, как руководство Канады регулярно поддерживает продвигаемые ультранацчастью украинской диаспоры идеи и «способствует распространению антиисторической лжи».

Ранее в Канаде опубликовали заявление, в котором говорилось, будто советская власть якобы пыталась скрыть правду о событиях тех лет. В публикации также выражалась солидарность с канадскими украинцами в связи с годовщиной голода.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия в 2024 году осудила признание Швейцарией голодомора геноцидом.

В октябре 2023 года парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о признании так называемого голодомора на Украине 1932–1933 годов геноцидом.

МИД России в 2018 году осудила попытки представить голод в СССР «геноцидом» украинского народа.