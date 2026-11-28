Tекст: Вера Басилая

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья, Герой России Людмила Болилая заявила о необходимости обеспечить медицинским наставникам достойные условия и справедливую оплату их профессионального труда, сообщает фракция «Единой России» в Госдуме.

«Наставничество требует опыта, времени и высокой ответственности. Сегодня, по данным опроса медицинского сообщества, многие специалисты либо вовсе не получают никакого вознаграждения, либо довольствуются небольшими выплатами, хотя значительную часть рабочего дня посвящают подготовке молодых коллег», – подчеркнула парламентарий.

По ее словам, от качества подготовки напрямую зависит, насколько уверенно начинающий врач сможет применять знания на практике. Она отметила, что опытные медики помогают молодым специалистам преодолеть дефицит практических навыков, поэтому их дополнительная нагрузка должна получать соответствующую оценку и поддержку.

Болилая напомнила, что президент неоднократно называл кадровое обеспечение здравоохранения важнейшей государственной задачей. Она указала, что поддержка наставников вносит вклад в профессиональное становление новых кадров и надежность всей системы здравоохранения.

Депутат добавила, что партия намерена предметно изучить работу закона о наставничестве, а также оценить справедливость учета нагрузки врачей. Парламентарии будут добиваться решений для защиты наставников от необоснованных переработок и обеспечения им необходимой организационной поддержки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце партия «Единая Россия» выступила за закрепление единых федеральных правил и отдельной оплаты труда для врачей-наставников. Позднее в «Единой России» назвали приоритетом защиту прав пациентов и устранение нарушений при навязывании платных медуслуг. В сентябре Болилая заявила о необходимости гарантировать пациентам с редкими заболеваниями бесперебойный доступ к нужным медикаментам.