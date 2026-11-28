На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.0 комментариев
Водитель маршрутки пострадал при атаке дрона в Брянской области
Водитель маршрутки пострадал при атаке дрона-камикадзе в Брянской области
В Брянской области при атаке дрона пострадал водитель маршрутки, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
Возле села Спиридонова Буда Злынковского района украинский дрон-камикадзе атаковал маршрутное такси, написал Егор Ковальчук в «Максе».
Глава региона уточнил, что 56-летний водитель транспортного средства получил осколочные ранения и был госпитализирован. Пассажиров в салоне в момент удара не оказалось.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье мирный житель погиб в результате атаки украинского дрона-камикадзе на гражданский автомобиль в Погарском районе Брянской области.
В середине ноября украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус на остановке в регионе.
Четыре человека получили ранения в результате атаки дрона-камикадзе вблизи брянского села Чубковичи.