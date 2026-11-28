Водитель маршрутки пострадал при атаке дрона-камикадзе в Брянской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

Возле села Спиридонова Буда Злынковского района украинский дрон-камикадзе атаковал маршрутное такси, написал Егор Ковальчук в «Максе».

Глава региона уточнил, что 56-летний водитель транспортного средства получил осколочные ранения и был госпитализирован. Пассажиров в салоне в момент удара не оказалось.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье мирный житель погиб в результате атаки украинского дрона-камикадзе на гражданский автомобиль в Погарском районе Брянской области.

В середине ноября украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус на остановке в регионе.

Четыре человека получили ранения в результате атаки дрона-камикадзе вблизи брянского села Чубковичи.