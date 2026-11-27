Анна Долгарева
Поэт – это не пророк и не герой, а свидетель
Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.
Виталий Трофимов-Трофимов
Нужен новый моральный словарь
В нашем моральном языке произошла катастрофа, и при этом осталась совершенно незамеченной. В результате мы живем в мире на руинах, где все слова из морального словаря нам знакомы, но их глубинное содержание совершенно не понятно.
Борис Джерелиевский
Рискнет ли Америка напасть на Кубу
При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.