Командующий ВКС КСИР: Иран решил прорвать морскую блокаду со стороны США

Tекст: Валерия Городецкая

Мусави подчеркнул, что Иран не намерен отступать перед экономическими ограничениями и готов предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности и свободы судоходства, передает ТАСС.

«Пусть враг ждет наших действий в воздухе и на море. Никакое кольцо блокады не устоит перед национальной волей и оборонной мощью Ирана. Прорыв блокады – это решенная задача и твердая воля», – заявил командующий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье иранские военные сбили 20-й американский беспилотник над Ормузским проливом.

В субботу Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удары по двум американским военным базам в Бахрейне.

В тот же день заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади заявил о готовности республики предпринять шаги для прорыва экономической и морской блокады.