Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.2 комментария
В КСИР пообещали прорвать организованную США морскую блокаду
Командующий ВКС КСИР: Иран решил прорвать морскую блокаду со стороны США
Командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Маджид Мусави заявил о решении Ирана прорвать любую морскую блокаду, организованную США.
Мусави подчеркнул, что Иран не намерен отступать перед экономическими ограничениями и готов предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности и свободы судоходства, передает ТАСС.
«Пусть враг ждет наших действий в воздухе и на море. Никакое кольцо блокады не устоит перед национальной волей и оборонной мощью Ирана. Прорыв блокады – это решенная задача и твердая воля», – заявил командующий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье иранские военные сбили 20-й американский беспилотник над Ормузским проливом.
В субботу Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удары по двум американским военным базам в Бахрейне.
В тот же день заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади заявил о готовности республики предпринять шаги для прорыва экономической и морской блокады.