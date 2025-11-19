ВОЗ: 1,4 млн человек ежегодно гибнут из-за отсутствия чистой воды и гигиены

ВОЗ: 1,4 млн человек ежегодно гибнут из-за отсутствия доступа к чистой воде и санитарии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что отсутствие доступа к безопасной санитарии, чистой воде и гигиене приводит к гибели 1,4 млн человек в год.

Напомним, 19 ноября отмечается Всемирный день туалета, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН с призывом к государствам активнее улучшать санитарные условия. В этой связи ВОЗ подчеркнула, что туалет – одна из ключевых составляющих сохранения здоровья и окружающей среды, пишет ТАСС.

«В каждом сообществе туалет защищает людей от болезней и оберегает окружающую среду», – говорится в публикации организации. Сейчас 3,4 млрд человек по всему миру лишены безопасного туалета, а изменение климата лишь усугубляет ситуацию.

ВОЗ добавила, что наводнения и засухи все чаще разрушают системы санитарии и загрязняют источники воды, из-за чего самые уязвимые группы населения оказываются под угрозой. Организация призвала государства инвестировать в « туалеты будущего» для доступности и безопасности всех категорий граждан, подчеркивая, что это не только «разумная политика», но и «моральная обязанность».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в сточных водах Германии впервые за 35 лет обнаружили дикий полиовирус.

Всемирная организация здравоохранения отметила рекордное число смертей от холеры в 2025 году.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ежегодный рост устойчивости основных бактерий к противомикробным препаратам доходит до 15%, и наиболее остро эта проблема стоит в странах с низкими доходами.