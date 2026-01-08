Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.8 комментариев
Минфин США объявил о выходе страны из Зеленого климатического фонда ООН
Соединенные Штаты прекратили участие и финансирование Зеленого климатического фонда ООН, официально покинув совет директоров этой структуры с немедленным вступлением решения в силу.
США незамедлительно выходят из Зеленого климатического фонда ООН, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз министерства финансов страны. Соответствующий меморандум подписал президент США Дональд Трамп, документ также предусматривает прекращение участия государства в ряде других международных организаций.
В заявлении министерства финансов говорится: «Министерство финансов США уведомило Зеленый климатический фонд (GCF) о том, что Соединенные Штаты выходят из фонда и покидают свой пост в совете директоров GCF, и это решение вступает в силу немедленно».
Глава минфина Скотт Бессент заявил, что GCF является «радикальной организацией», а её деятельность, по его словам, ставит под сомнение тот факт, что энергия способствует росту экономики и снижению бедности. Он отметил, что США не намерены больше финансировать проекты, которые противоречат национальным интересам в энергетике.
Зеленый климатический фонд был создан в 2010 году в рамках Рамочной конвенции ООН по изменению климата. Его задачей является финансовая поддержка развивающихся стран в борьбе с последствиями климатических изменений. Штаб-квартира GCF расположена в Инчхоне, Южная Корея.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Белый дом заявил о намерении США выйти из 66 международных организаций.
В прошлом году Дональд Трамп подписал указ о повторном выходе США из Парижского соглашения по климату.