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    Наступила эпоха, когда большие споры и большие идеи окончательно исчезли из европейской и американской политики. В случае с США избиратель делает выбор на основе сопоставления физического здоровья оппонентов и их предложений по небольшим, техническим по сути, вопросам.

    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Байден подтвердил победу Альцгеймера

    Я бы поостерегся говорить, что Байдена сменят. Скорректируют стратегию публичного представительства. А дальше – как пойдет. Если на публике он перестанет «зависать», а начнет творить непотребства – одно дело, если нет – другое.

    3 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Зачем России умный президент в США

    России нужны нормальные отношения с США для реализации своей собственной, российской внешнеполитической стратегии. А не мировая война всех против всех, в которой у нас серьезные шансы проиграть.

    10 комментариев
    28 июня 2024, 21:44 • Новости дня

    Эксперты сравнили советскую защиту для танков «Шатер» с современным «мангалом»

    Военные эксперты Шурыгин и Леонков назвали недостатки советской защиты танков «Шатер»

    Эксперты сравнили советскую защиту для танков «Шатер» с современным «мангалом»
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Противокумулятивная защита «Шатер» не пошла в серийное производство в СССР из-за неприменимости при танковом наступлении и дороговизны. Однако в те годы танкам не нужна была защита от FPV-дронов, как это происходит сейчас в зоне СВО, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Владислав Шурыгин и Алексей Леонков. Ранее в экспертной среде «мангал» назвали «хорошо забытым старым», сравнив его с советским «Шатром».

    «Судя по всему, круговая противокумулятивная защита типа «Шатер» не пошла в серию из-за общей тактики применения бронетанковых войск, когда основной силой этих войск были масса и скорость. Для массированных атак больших групп танков такие «шатры» были чрезвычайно неудобны. «Шатер» больше уместен либо в обороне, либо в операциях, проводимых при поддержке пехоты», – пояснил военный эксперт Владислав Шурыгин.

    «Классическое наступление танковой дивизии, осуществленное по советским боевым уставам, проводить, конечно, с такими «шатрами» было бы крайне тяжело. Во-вторых, такая защита означала бы дополнительные затраты, которые изначально не предполагались. В-третьих, выстрел гранатомета танк должен был держать по умолчанию, потому что он и создавался, чтобы противостоять гранатометам. А ПТУРов было не так много, чтобы из-за них все танки оборудовать такой защитой», – добавил аналитик.

    «Сейчас к этой идее все возвращаются под разными углами, каждый по-своему. Знаменитый «царь-мангал» – это тот же самый «шатер». Но «Шатер» создавался против единичных ударов, а «царь-мангал» – это система, которая защищает, условно говоря, от 10–15 ударов дронов подряд. Сама концепция воплощена в жизнь, но с разным исполнением. И сейчас все ждут решений и шагов от наших военных НИИ, чтобы создание такой защиты для танков было не просто продуктом фронтовой смекалки, а результатом реальных исследований и технической работы», – подчеркнул он.

    В то же время военный эксперт Алексей Леонков напомнил, что в советское время для танка Т-54 разрабатывалась круговая противокумулятивная защита типа «Шатер», однако идея так и не получила «зеленый свет». Конструкторы внедрили систему динамической защиты «Дрозд», которая, судя по всему, по своим характеристикам тогда считалась лучшей.

    «Здесь нужно понимать, что динамическая защита разрабатывалась для противостояния быстро летящей цели типа снаряда, противотанковой ракеты или противотанковой гранаты из РПГ. А у FPV-дронов, с которыми мы столкнулись в ходе специальной военной операции, скорость подлета меньше, и настройка динамической защиты не воспринимает их как опасность. Если вы ударите, например, палкой по одному из этих квадратов, которыми облеплен танк, то защита не сработает», – пояснил он.

    «Эта особенность не учитывалась в те годы, когда выпускались Т-54, Т-55, Т-62, Т-64. И сейчас наши специалисты ищут решения. Эти «мангалы», которыми обваривают танки, различные накидки, чтобы снижать их радиолокационную заметность – это не постоянная вещь, а промежуточный этап в поисках оптимального решения. И специалисты это решение найдут», – указал аналитик.

    Ранее авторы Telegram-канала «Темная сторона солнца» рассказали о том, каким должно быть экранирование российской бронетехники в зоне СВО, в первую очередь для защиты от FPV-дронов, а также обратили внимание на советский вариант защиты танков типа «Шатер». «Воистину, все новое – это хорошо забытое старое», – отметили они.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала про изобретения «народного ОПК». Одним из них является так называемый мангал для танков – металлический купол, установленный над башней. Изначально конструкции подобного рода собирались кустарно, однако вскоре были поставлены на поток.

    Сейчас концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» штатно оснащает ими Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М. Такие же элементы защиты верхней полусферы от беспилотников устанавливаются на российские БМП, артиллерийские самоходки и БТР. По мнению экспертов, этот случай можно считать одним из наиболее удачных в контексте интеграции «народного ОПК» в «большую оборонку».

    25 июня 2024, 22:46 • Новости дня
    Российский Су-34 едва избежал столкновения с американским беспилотником в Сирии
    Российский Су-34 едва избежал столкновения с американским беспилотником в Сирии
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Над Сирией едва не произошло столкновение российского истребителя Су-34 с американским беспилотником MQ-9 Reaper. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Юрий Попов.

    Инцидент произошел сегодня днем над населенным пунктом Эс-Сухне в провинции Хомс. Беспилотник «коалиции» опасно сблизился с российским Су-34, который совершал плановый полет на высоте 7000-8000 метров, передает РИА «Новости»

    «Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения», – подчеркнул генерал-майор Попов.

    Ранее сообщалось, что в Португалии пилот погиб при столкновении самолетов Як-52 на авиашоу. Один из столкнувшихся самолетов разбился, второй смог благополучно приземлиться.

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    27 июня 2024, 14:30 • Новости дня
    На Западе обратили внимание на резкое предупреждение от Путина

    RS: Путин сделал резкое предупреждение Западу из-за эскалации на Украине

    На Западе обратили внимание на резкое предупреждение от Путина
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин «серией недвусмысленных предупреждений о неизбежности более масштабной войны», а также учениями с тактическим ядерным оружием ответил на попытки Запада обострить ситуацию на поле боя на Украине, пишут американские СМИ.

    В статье Responsible Statecraft говорится, что лидеры НАТО, понимая недостаточность только денежных вливаний на Украину, стали прибегать к «более опасным путям для эскалации», передает РИА «Новости».

    Россия, как отмечается в публикации, не только выступила с предостережениями и провела «провокационные» учения, но также направила на Кубу военные корабли, включая АПЛ. Кроме того, Путин прибыл в Северную Корею, где заключил с КНДР пакт о «взаимной безопасности», который обязывает страны прийти на помощь друг другу в случае нападения, говорится в статье.

    Эти события, по оценке авторов RS, усиливают актуальность поиска политического урегулирования конфликта на Украине.

    Напомним, 11 июня Путин дал приказ о старте второго этапа учений нестратегических ядерных сил.

    Как заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров, российская сторона наблюдает попытки западных стран «внедрять ядерные компоненты» в свои учения и выступает категорически против таких провокаций.

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    28 июня 2024, 13:26 • Новости дня
    Эксперт описал методы борьбы с американскими беспилотниками над Черным морем

    Военный эксперт Анпилогов перечислил «неконтактные способы» борьбы с беспилотниками США над Черным морем

    Эксперт описал методы борьбы с американскими беспилотниками над Черным морем
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Россия обладает большим спектром возможностей для предотвращения деятельности американских БПЛА над суверенными акваториями. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Андрей Белоусов поручил Генштабу принять меры реагирования на провокации со стороны американских БПЛА над Черным морем.

    «Дроны США, регулярно совершающие полеты над акваторией Черного моря, выполняют несколько функций: собирают разведывательную информацию и занимаются целеуказанием для высокоточного оружия ВСУ», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    По его мнению, существует два варианта реагирования на провокации США. Первый подразумевает создание различных помех для американских БПЛА. В этой связи собеседник напомнил об инциденте с MQ-9 Reaper, который произошел в апреле прошлого года. Тогда беспилотник, находившийся над Черным морем, упал из-за маневра российского истребителя Су-27.

    «Практику вытеснения американских дронов можно продолжить. Речь идет о сбросе истребителем керосина на подобную цель, а также о переходе самолета на сверхзвуковой режим. Последнее создаст для беспилотника зону сильной турбулентности, и БПЛА потеряет управление», – детализировал Анпилогов. Он уточнил: эти «неконтактные способы» не приведут к уничтожению дронов, но вынудят их прекратить работу в заданных районах нейтральных вод Черного моря.

    Второй же вариант реагирования на провокации предполагает обострение ситуации, продолжил эксперт. «Если будет принято решение сбивать дроны, технических проблем с исполнением задачи не возникнет. Американские беспилотники представляют заметную и достаточно легкую цель», – указал спикер. Анпилогов, впрочем, добавил, что БПЛА – собственность иностранного государства, и поражение этой цели может обернуться серьезными последствиями. «Хотя можно и заплатить за сбитый дрон», – сыронизировал он.

    Собеседник напомнил, что в апреле 2023 года после инцидента в Черном море США назвали российские ограничения полетов над акваторией незаконными. «Вашингтон не признает Конвенцию ООН по морскому праву, да и в целом очень вольно трактует положение международного права, используя соглашение в своих интересах. В тех случаях, когда, по мнению Белого дома, положения Конвенции ограничивают их действия и регламентируют обязанности, США их не выполняют», – пояснил эксперт.

    Анпилогов указал на двуличие позиции Соединенных Штатов. «Мне кажется, статус открытого экстерриториального моря может быть пересмотрен в связи с недружественными действиями со стороны Вашингтона и его союзников», – считает он. 

    Ранее министр обороны Андрей Белоусов поручил Генштабу принять меры оперативного реагирования на провокации, связанные с ростом активности беспилотников США в Черном море. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале военного ведомства. В данной акватории американские беспилотники пытаются выведать разведданные, с помощью которых в дальнейшем осуществляется процедура целеуказания высокоточного оружия ВСУ.

    Отмечается, что сложившаяся ситуация свидетельствует о все большей вовлеченности Вашингтона и НАТО в текущий конфликт. Кроме того, осуществляемые США запуски БПЛА кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с аппаратами ВКС России, что увеличивает риски прямой конфронтации альянса с Москвой.

    Напомним, Штаты еще в марте отправили Украине дальнобойные ракеты ATACMS, сообщало издание Politico. Боеприпасы были тайно включены в пакет военной помощи на 300 млн долларов, утверждение которого также прошло весной. Точное количество переданных вооружений не раскрывалось, однако газета  The New York Times сообщила о поставке более чем 100 ракет.

    Уже в июне Вашингтон одобрил удары ВСУ вглубь России. Как пояснял советник по национальной безопасности Джейк Салливан, суть данного решения заключается в том, чтобы дать Украине возможность уничтожать силы, отвечающие за атаки по территории страны, цитировало его Politico. Причем местные чиновники не считали данный шаг значительным сдвигом в проводимой политике.

    После этого, 23 июня ВСУ совершили террористическую атаку по гражданской инфраструктуре Севастополя американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Всего при ударе погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150 граждан, а в больницы Москвы отправили 14 пациентов с полуострова.

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    26 июня 2024, 06:42 • Новости дня
    Глава «Уральских заводов» арестован за мошенничество с радиостанциями для МВД

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава «Уральских заводов» Василий Мусин подозревается в мошенничестве при выполнении оборонного заказа с радиостанциями для МВД, сообщил источник в правоохранительных органах.

    По данным следствия, Мусин организовал поставку радиостанций иностранного производства под видом российских товаров в рамках госконтракта с МВД России, передает РИА «Новости»

    «Мусин в рамках госконтракта организовал поставку радиостанций иностранного происхождения под видом российских товаров», – сказал собеседник агентства.

    В понедельник Замоскворецкий суд Москвы арестовал Мусина по обвинению в мошенничестве.

    Ранее сообщалось, что арестованы глава и руководитель аппарата WorldSkills Russia Роберт Уразов и Данир Мухаметзянов.

    Им грозит до 10 лет тюрьмы.

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    27 июня 2024, 05:01 • Новости дня
    Кеннеди–младший назвал обстрел пляжа в Севастополе актом войны
    Кеннеди–младший назвал обстрел пляжа в Севастополе актом войны
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди–младший назвал обстрел пляжа в Севастополе актом войны со стороны США против мирных россиян.

    «Слово, которое описывает это, – терроризм. Это акт войны со стороны США против российских гражданских лиц», – написал он в своем микроблоге, передает РИА «Новости»

    Кеннеди–младший отметил, что атака была совершена американской ракетной установкой, «предположительно произведенной (компанией) Lockheed и наводимой на цель сложной системой, которой только американцы на Украине могут управлять (MGM-140 ATACMS)».

    Он отметил, что ракета взорвалась «над российским Крымом и разбросала по площади кассетные суббоеприпасы, накрыв гражданский пляж», что привело к ранениям более чем ста человек, в том числе детей.

    Также он призвал конгрессменов остановить «неконтролируемых и безрассудных ястребов, которые управляют ослабленным президентом Джо Байденом».

    Ранее министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что США являются главным спонсором терроризма. Об этом говорится в заявлении. Он осудил атаку на Севастополь, назвав его «непосредственным военным ударом по российской территории», а также «жестоким злодеянием против человечности, которому не может быть оправдания».

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    26 июня 2024, 05:08 • Новости дня
    Российские снайперы сбили украинский дрон-камикадзе из винтовки

    Tекст: Денис Тельманов

    Снайперская пара из арктического соединения группировки «Днепр» уничтожила ударный украинский FPV-дрон на херсонском направлении, сообщили в Минобороны.

    «Обнаружив FPV-дрон противника, снайперская пара оперативно заняла позицию и через пару минут выстрелом из винтовки ВСС ударный беспилотник был уничтожен в воздухе», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости». Подчеркивается, что дрон не успел причинить вреда российским военнослужащим и технике.

    В Минобороны подчеркнули, что в силу особенностей рельефа и оперативной обстановки на побережье Днепра противодействие FPV-дронам стало одной из актуальных задач для снайперов.

    Арктические снайперы, как правило, работают ночью, используя антитепловизионные накидки. На вооружении «арктиков» кроме классических снайперских винтовок СВД и ВСС есть и современные «Орсис Т-5000» с тепловизионными прицелами.

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    27 июня 2024, 00:51 • Новости дня
    Путин пообещал ВМФ более 40 новых кораблей в 2024 году
    Путин пообещал ВМФ более 40 новых кораблей в 2024 году
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Одна из задач России – комплексно развивать Военно-морской флот, укреплять его позиции в стратегически важных районах Мирового океана и качественно повышать боевой потенциал. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения.

    «На этом направлении многое сделано: наш флот пополняется новыми кораблями, оснащается современными видами оружия, ведется ремонт и глубокая модернизация техники», – сказал Путин, передает ТАСС

    По словам президента, если в 2022 году ВМФ получил 24 новых корабля и судна, то в 2023 году – уже 33, а в 2024 году запланирована передача более 40 кораблей и судов.

    Владимир Путин также потребовал от Министерства обороны РФ представить доклад о долгосрочной концепции развития Военно-морского флота. «Конечно, наша концепция должна основываться на понимании интегрированных решений по боевому применению Военно-морского флота, исходя из этого нужно и концепцию выстраивать долгосрочную», – подчеркнул он.

    Ранее Путин призвал создать в судостроении привлекательные условия труда, в том числе повысить заработные платы сотрудникам. Он отметил, что «проверка прокуратуры показывает, что уровень зарплат в отрасли пока достаточно скромный».

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    27 июня 2024, 05:47 • Новости дня
    Средства ПВО сбили два БПЛА над Тверской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

    Первый БПЛА был уничтожен в ночь на 27 июня в Конаковском муниципальном округе. Второй беспилотник был сбит в том же районе около 04:00 27 июня.

    «В настоящее время на месте падения обломков аппарата работают специалисты экстренных служб, которые ликвидируют последствия падения БПЛА. Пострадавших нет», – говорится в сообщении правительства Тверской области, которое приводит ТАСС

    Ранее ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Смоленской областью.

    Пострадавших и разрушений на земле нет.

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    26 июня 2024, 06:37 • Новости дня
    Минобороны показало обмен пленными с Украиной

    Минобороны России показало обмен пленными с Украиной

    Tекст: Денис Тельманов

    Минобороны опубликовало видео с российскими военнослужащими, вернувшимися из украинского плена.

    На кадрах радостные бойцы едут в автобусе, обнимаются и выкрикивают: «Спасибо!». «Очень рад! Все рады!», передают «Известия». 

    Ранее Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 90 российских военнослужащих. В обмен переданы 90 военнопленных ВСУ.

    Освобожденным оказывают медицинскую и психологическую помощь.

    Отметим, что это не первый обмен пленными между Россией и Украиной. 31 мая прошел обмен в формате «75 на 75».

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    26 июня 2024, 23:32 • Новости дня
    Путин потребовал повысить зарплаты в судостроении

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин призвал создать в судостроении привлекательные условия труда. В том числе – повысить заработные платы сотрудникам. Об этом он заявил на совещании по вопросам развития кораблестроения.

    «Нужно создать в судостроении действительно привлекательные, конкурентные условия труда, включая достойные, высокие заработные платы рабочих, инженеров, технического персонала, управленцев», – сказал президент, передает ТАСС.

    Он отметил, что «проверка прокуратуры показывает, что уровень зарплат в отрасли пока достаточно скромный».

    По словам Путина, важно повышать квалификацию сотрудников, вести их переподготовку. Необходимо запускать социальные программы для поддержки специалистов и их семей. Глава государства подчеркнул, что это общая задача государства, предприятий отрасли и всей системы образования.

    Президент также отметил важность решения вопроса с дефицитом кадров в отрасли.

    «Важнейшей задачей для долгосрочного развития судостроения является приток квалифицированных кадров в конструкторские бюро, на верфи и заводы, причем по всей стране», – сказал он.

    Путин подчеркнул, что речь идет не только о непосредственных исполнителях государственного заказа. Это также их поставщики и смежники – металлурги, машино– и приборостроители, создатели вооружений, систем связи, навигации, программного обеспечения, новых материалов.

    Чтобы избежать дефицита поставок и переноса сроков сдачи кораблей, необходимо форсировать модернизацию предприятий. Нужно увеличивать объемы производства оборудования и комплектующих, считает Путин.

    Он посетовал, что многие производители комплектующих – паротурбинных установок, электротехнических изделий и радиоэлектронного оборудования, дизельных двигателей и агрегатов – сейчас загружены «на полную».

    Ранее сообщалось, что экс-секретарь Совбеза России Николай Патрушев назначен помощником президента по вопросам кораблестроения.

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    27 июня 2024, 02:54 • Новости дня
    КНДР назвала США главным спонсором терроризма и осудила удар по Севастополю

    КНДР назвала США главным спонсором терроризма и осудила удар по Севастополю американскими ракетами ATACMS

    Tекст: Денис Тельманов

    КНДР выражает соболезнования родственникам погибших при ударе Украины по Севастополю американскими ракетами ATACMS и считает, что США являются главным спонсором терроризма. Об этом говорится в заявлении министра обороны КНДР Кан Сун Нама.

    «Решительно осуждаю это событие как непосредственный военный удар по российской территории, злодеяние против человечности, которому не может быть оправдания», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

    Кан Сун Нама выразил глубокие соболезнования родным погибших, пожелав российскому народу немедленной ликвидации последствий и восстановления стабильной жизни.

    По словам министра обороны КНДР, «запущенные марионеточной кликой Зеленского против гражданских лиц ракеты, являются американскими, ударные координаты  ракет также установили военные эксперты США». «Таким образом, стала еще более очевидной сущность США, являющихся непосредственной стороной украинского конфликта, главным государством-спонсором терроризма. Доказано, что поставляемое США Украине оружие используется как средство массового убийства мирного населения», – подчеркнул Кан Сун Нам.

    «Мы всегда будем на стороне российской армии и народа, которые ведут священную войну за защиту суверенных прав и безопасности государства», – добавил министр.

    Ранее Пентагон выразил обеспокоенность возможной отправкой северокорейских военных на Украину

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    26 июня 2024, 05:35 • Новости дня
    В Севастополе нашли неразорвавшийся боеприпас после ракетного удара ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Водолазы МЧС обнаружили неразорвавшийся кассетный боеприпас при обследовании акватории Севастополя. Боеприпас планируют уничтожить на месте, сообщает пресс-служба МЧС.

    «Водолазы специализированного отряда ГУ МЧС России по г. Севастополю... обнаружили один неразорвавшийся кассетный боеприпас, планируется уничтожить его на месте», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

    Отмечается, что специалисты обследуют акваторию в районе пляжей Учкуевка и Любимовка после ракетного удара, нанесенного ВСУ 23 июня. Более 2 га морского дна уже обследовано, еще 4,5 га только предстоит проверить.

    Пиротехники также проверили береговую линию в зоне удара.

    Напомним, 23 июня ВСУ совершили террористическую атаку по гражданской инфраструктуре Севастополя, при атаке погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150 человек.

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    27 июня 2024, 05:34 • Новости дня
    Российские военные уничтожили 12 пунктов управления БПЛА на западном направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска уничтожили 12 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами в зоне ответственности группировки «Запад». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

    «В районе населенных пунктов Владимировка, Преображенное, Площанка, Торское и Кременная расчетами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы уничтожены семь разведывательных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа «Лелека», «Фурия» и «Валькирия»... Также уничтожены 12 пунктов управления БПЛА», – заявил Бигма, передает ТАСС

    Также российские военные уничтожили две боевые машины РСЗО «Град» и пять минометных расчетов ВСУ.

    Ранее Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие группировки войск «Север» за сутки поразили живую силу и технику семи бригад вооруженных сил Украины в Харьковской области.

    Поражение нанесено 3-й штурмовой, 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригадам ВСУ, 36-й бригаде морской пехоты, 13-й бригаде нацгвардии и 127-й бригаде теробороны в районах Терновой, Глубокого, Ветеринарного, Тихого, Веселого, Нескучного, Питомника, Волчанска и Липцев.

    ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, американскую боевую машину Bradley, орудие M119 американского производства, два орудия Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, РЛС AN/TPQ-50 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

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    26 июня 2024, 23:09 • Новости дня
    В Белгородской области мужчина пострадал при атаке украинского дрона

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский беспилотник атаковал село Новая Таволжанка в Белгородской области. В результате атаки дрона-камикадзе пострадал мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    «У мужчины мелкие осколочные ранения мягких тканей туловища, рук и ног. После обследования и оказания медицинской помощи он отпущен домой, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    По информации главы региона, родственники доставили пострадавшего в Шебекинскую ЦРБ.

    Кроме того, атаке подверглось село Муром. Туда ВСУ направили три беспилотника.

    «Один FPV-дрон взорвался возле коммерческого объекта, в здании осколками посечен фасад. В результате второй атаки поврежден инфраструктурный объект связи. Третий беспилотник упал и сдетонировал рядом с частным домовладением, в результате чего в доме выбило окна, посекло фасад и линию электропередачи», – сообщил Гладков.

    Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется, подчеркнул губернатор.

    Ранее сообщалось, что на всей территории Белгородской области объявлена угроза ракетной опасности. Гладков также сообщил, что в Белгороде слышны взрывы. Он призвал жителей спуститься в укрытия.

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    27 июня 2024, 06:44 • Новости дня
    Крейсер «Варяг» отразил атаки безэкипажных катеров на учениях в Средиземном море

    Tекст: Денис Тельманов

    Выполняющий задачи дальнего похода флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) гвардейский ракетный крейсер «Варяг» отразил массированные атаки безэкипажных катеров на учениях, сообщили в пресс-службе флота.

    Моряки обеспечили маскировку корабля с помощью круговой дымовой завесы, а группы усиления отработали распределение целей для поражения в условиях массированной атаки безэкипажных катеров, передает сообщение пресс-службы флота ТАСС.

    Огонь по имитированным целям велся из корабельных крупнокалиберных пулеметов «Корд» и «Утес».

    Моряки отбили «атаку» противника, выполнив стрельбу по мишени из артустановок АК-130 и АК-630.

    Кроме того, на крейсере совершенствовали навыки по защите от средств воздушного нападения с выполнением артиллерийских стрельб по воздушной цели из ЗРК «Форт».

    В ходе отработки противолодочных задач экипаж корабля осуществил комплекс мероприятий по поиску и слежению за чужой субмариной. Для ее уничтожения были применены реактивная бомбовая установка РБУ-6000, а также торпедное вооружение корабля.

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