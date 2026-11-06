Ростех разработал мобильную версию зенитного комплекса «Цитадель»

Ростех установил зенитный комплекс «Цитадель» на автомобильное шасси

Tекст: Алексей Дегтярёв

Боевой модуль комплекса, а также радиолокационные и оптические системы обнаружения теперь установлены на автомобильном шасси, сообщили в госкорпорации РИА «Новости».

Такое решение позволит оперативно перебрасывать зенитный комплекс на разные объекты, требующие защиты от средств воздушного нападения. Кроме того, подвижный вариант системы обеспечит мобильные огневые группы расширенными возможностями поражения целей.

Комплекс уже подтвердил свои характеристики в боевых условиях, успешно уничтожая беспилотники различных типов и крылатые ракеты. За счет «умных» снарядов с управляемым подрывом и новой системы управления огнем «Цитадель» расходует значительно меньше боеприпасов по сравнению со стандартными зенитными установками. Впервые новый комплекс был показан в мае на Международном форуме по безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Ростехе сообщили о способности зенитного комплекса «Цитадель» поражать крылатые ракеты. Внедрение ИИ в систему управления огнем комплекса «Цитадель» обеспечило поражение целей с вероятностью 99%. Министерство обороны России заявило о возможности применения артиллерийского комплекса «Цитадель» против безэкипажных катеров и легкобронированной техники.