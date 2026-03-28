  ПВО за ночь сбила 155 украинских беспилотников над регионами России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Словакию хотят поставить на военные рельсы
    Правозащитники рассказали о пытках военнопленных в украинских больницах
    Индия одобрила закупку С-400 и других вооружений на 25 млрд долларов
    Вице-президент США счел НЛО демонами
    На Украине признали начало боев за Краматорск и Славянск
    Путин назвал СВО праведным боем за мирную жизнь детей и внуков
    Fars: США и Израиль атаковали ядерный реактор в Иране
    Конфликт в Иране вызвал перебои с поставками лекарств в Европу
    Тимур Иванов заключил досудебное соглашение со следствием
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов В культуре нужны новые мировые иерархии

    Вопрос о «нашей Нобелевке» в литературе обсуждается давно. Та премия, которая ежегодно присуждается Шведской академией, зачастую бывает политически мотивирована и в любом случае обслуживает прежде всего западную идейную повестку и отражает западный взгляд на мир. По сути, это один из инструментов культурного неоколониализма.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Что получил Зеленский от войны в Иране

    На фоне неудач в Иране американскому президенту нужна масштабная дипломатическая победа и заключение мира между Россией и Украиной при посредничестве США. Зеленский этому препятствует, а Трамп сейчас злой как черт и не скрывает своего раздражения украинским лидером.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Кто наживается на иранской войне

    В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?

    28 марта 2026, 08:41 • Новости дня

    «Солнцепек» уничтожил позиции ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипаж тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Север» уничтожил ряд замаскированных укрепленных позиций ВСУ в Харьковской области, сообщил командир взвода огнеметных систем с позывным «Факел».

    Как сообщил «Факел», экипаж тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» из группировки войск «Север» уничтожил замаскированные укрепленные позиции ВСУ в Харьковской области, передает РИА «Новости».

    «В результате очередного удара были уничтожены укрытия опорного пункта, расположенного в лесополосе, два пикапа и до десяти человек личного состава противника в Харьковской области», – сообщил командир. По его словам, применение тяжелых огнеметных систем позволило эффективно поразить цели в укрепленных позициях ВСУ.

    Корректировку огня и наблюдение за результатами поражения целей обеспечивали расчеты разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Они в режиме реального времени передавали информацию на командный пункт,.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расчет модернизированной тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт формирований ВСУ на красноармейском направлении.

    Группировка российских войск «Север» на участке фронта Меловое–Хатнее на Харьковском направлении накрыла огнем ТОС «Солнцепек» три позиции вооруженных сил Украины.

    Расчеты тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Север» поразили район сосредоточения живой силы подразделений ВСУ в Харьковской области.

    27 марта 2026, 21:41 • Новости дня
    Правозащитники рассказали о пытках военнопленных в украинских больницах

    В Москве представили доклад о пытках российских военнопленных украинскими врачами

    В Москве представили доклад о пытках российских военнопленных украинскими врачами
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российские военнопленные на Украине подвергались пыткам не только со стороны ВСУ, но и гражданских медиков. Они перерезали военным нервы и сухожилия, отрезали конечности без анестезии под гимн Украины, говорится в докладе «Доктора Менгеле киевского режима», представленном в Москве. Правозащитники собрали свидетельства преступной жестокости украинских врачей против оказавшихся в плену российских военных.

    «Мы опросили пострадавших российских военнослужащих, которые прибыли из украинского плена в Россию во время обмена. Они рассказали об ужасных истязаниях над раненными со стороны украинского медперсонала. Большинство бойцов находится в тяжелейшем психологическом состоянии», – рассказал член Общественной палаты РФ (ОП) Максим Григорьев, участник СВО, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов.

    «Бойцы сами проходили пытки и видели, как других запытывали до смерти. Ребята чудом остались живы. При этом, практически никого украинские медики так и не смогли сломать. Большая часть бойцов готова восстановиться и вернуться на СВО», – подчеркнул собеседник.

    В пятницу в Москве правозащитники представили доклад по преступлениям украинских неонацистов «Доктора Менгеле киевского режима». В документе собраны показания более 20 российских военнослужащих, освобожденных из украинского плена. Они рассказали, как подвергались пыткам и негуманному обращению со стороны украинских медиков. Описаны конкретные эпизоды в медучреждениях Харькова, Киева, Запорожья и Днепропетровска. Причем в отчете говорится не о преступлениях военных ВСУ или сотрудниках СБУ, причастных к убийствам и пыткам российский военнопленных – речь идет исключительно о действиях гражданских украинских врачей.

    Так, по словам попавшего в плен Артура Сердюка, женщина-врач после вопроса о том, нужна ли россиянину анестезия, включила на телефоне гимн Украины и поднесла ему к уху. «Она колотит мне по уху и говорит: «Вот это анестезия».

    «В Киеве мне засунули в мои раны ножницы и перерезали там нервы, сухожилия. Обезболивающего ни разу не было. На мне тренировались украинские врачи-интерны – не там резали, не зашивали ничего», – поделился Умар Цечоев.

    «В Запорожье украинская медсестра надела перчатки и засовывала указательный палец мне в шею, в дырку, и смотрела в глаза. Без всякого обезболивания... Когда пальцем поковырялись – меня даже не обрабатывали. Просто полили водой», – рассказывает бывший пленный Николай Хмелев.

    «Я видел, как обмороженные пальцы щипчиками отрезают без обезболивания. Прямо пооткусывали, и украинский врач говорит: «Вечером бульончик заваришь себе», – вспоминает Александр Жлобов.

    «В Киеве украинский хирург с медсестрой без обезболивающих режут. Меня держали пять парней, из полотенца сделали кляп, я чуть кляп не перегрыз от боли, когда украинский хирург обрезал мне ногу без обезболивания. Я не знаю, как это назвать. Это хуже, наверное, садизма», – поделился тяжелыми воспоминаниями Максим Легких.

    Александру Брибулову, получившему перелом челюсти, врач с медсестрой накладывали шину без обезболивания и при этом смеялись. «Представляете, у меня зубная боль, челюсть сломана, а они проволоку протаскивают через десна», – рассказал он.

    «Привезли в Харьков. Украинские врачи наживую мне разрезали подмышку. Меня привязали к койке, я орал. А их врач мне говорит: «Зашивать мы тебе не будем ничего. В России зашьют». И я так и ходил с открытой раной – кровь текла. Я теперь руку просто поднять не могу. Больно», – вспоминает Иван Уленков.

    «Со мной в концлагере «Запад один» был человек с позывным Рыжий. Он умер после какого-то непонятного укола, что ему врачи сделали. Перед этим ему стало плохо, он обратился в санчасть, сходил. Пришел назад, и у него пошел отек горла. Все, на следующий день вывезли в мешке», – приводятся в докладе слова бывшего пленного Владислава Панфилова.

    Тема пыток на Украине не нова, отмечает председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов. «Еще в 2015-2016 годах у нас было два доклада на эту тему. В ходе обмена пленных мы опрашивали ополченцев Донбасса, которых тогда передавала Украина. Уже тогда была создана совершенно бесчеловечная система пыток, и мы можем видеть, как менялись их методы. После 2015 года начали массово применяться американские методы... То есть мы понимаем, кто учил и показывал», – говорит Григорьев.

    Он подчеркнул, что все эти действия совершаются по прямому указанию и с разрешения киевского режима, а также публично поддерживаются депутатами Верховной рады, «многие из которых лично участвовали в убийствах». «Это не действия каких-то патологических убийц среднего уровня. Мы беседовали с захватчиками, в том числе с «азовцами» («Азов» – признан террористической организацией и запрещен в России), которые прямо говорят, что это был приказ», – добавил член ОП.

    Более того, украинские военные этого не скрывают. «Мирные люди, которых мы опрашиваем в освобожденных районах, откровенно рассказывали, как им в глаза украинские военнослужащие говорили: «Мы при отходе не оставим здесь вас никого в живых. Здесь ничего не будет, все взорвем». Так и происходит. То есть никто не скрывает ненависти к русским», – рассказал Григорьев.

    По его словам, политика украинского государства заключается в убийствах, насилии, пытках и издевательствах. «Что касается стран Европы, то они не только прекрасно знают о тех преступлениях, которые совершает киевский режим, но и во многих просто участвуют», – считает собеседник.

    Авторы доклада проводят прямую историческую параллель происходящего сейчас на Украине с нацистским преступником Йозефом Менгеле – этот немецкий врач известен как один из самых жестоких преступников Второй мировой войны. С 1943 по 1945 год он служил в концентрационном лагере Аушвиц-Биркенау, где проводил псевдонаучные эксперименты над узниками – инъекции в глаза для изменения их цвета, делал вскрытия живых людей, проводил опыты с голодом и резким изменениям давления с находящимся в барокамере человеком. Менгеле получил прозвище «Ангел смерти» за отбор жертв в газовые камеры и участие в убийствах десятков тысяч человек.

    Комментарии (12)
    27 марта 2026, 19:40 • Новости дня
    Путин назвал СВО праведным боем за мирную жизнь детей и внуков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что участники спецоперации на Украине ведут праведный бой за мирную, свободную и безопасную жизнь для будущих поколений.

    27 марта в Большом зале Государственного Кремлёвского дворца президент выступил на торжественном вечере, посвящённом 10-летию Росгвардии.

    «Наши товарищи сражаются за Россию. В эту самую минуту находятся на боевых позициях, на огненных рубежах, уверенно ведут трудную боевую работу. Это праведный бой за мирную, свободную, безопасную жизнь для наших детей и внуков на своей земле, за священное, историческое право нашего народа говорить на одном языке, чтить своих предков – подлинных героев, беречь заветы и веру отцов, дедов и прадедов», – приводит Кремль слова главы государства.

    Ранее в видеообращении по случаю Дня войск национальной гвардии Путин отметил героизм бойцов Росгвардии, проявленный в ходе СВО.

    Комментарии (8)
    27 марта 2026, 18:51 • Видео
    Зеленский нашел неожиданного партнера

    Владимир Зеленский неожиданно прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом. Но еще до встречи был подписан договор о сотрудничестве в области обороны.

    Комментарии (0)
    28 марта 2026, 06:50 • Новости дня
    Ребенок погиб в результате атаки БПЛА на Ярославскую область
    Ребенок погиб в результате атаки БПЛА на Ярославскую область
    @ Официальный аккаунт министерства здравоохранения Ярославской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотников в Ярославской области погиб ребенок, несколько человек получили ранения, сообщил губернатор Михаил Евраев.

    «В Ярославской области отражена атака – силами ПВО и РЭБ нейтрализовано более 30 вражеских БПЛА. Повреждено несколько жилых домов и торговый объект», – сообщил Евраев в Max.

    Погиб ребенок, находившийся в частном доме в СНТ Ярославского района. Его родители были госпитализированы в тяжелом состоянии, также пострадала жительница соседнего дома.

    «Выражаю соболезнования близким. Вся необходимая помощь, а также материальные выплаты будут предоставлены в полном объеме», – заявил Евраев.

    Он указал, что подразделения Министерства обороны и силовых структур продолжают обеспечивать безопасность на местах. Власти предупреждают о возможном нахождении на территории региона фрагментов сбитых беспилотников и призывают граждан не прикасаться к ним, не использовать рядом телефоны и незамедлительно сообщать о находке по номеру 112. Угроза сохраняется, жителям рекомендовано ждать сигнала об окончании опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обломок беспилотника вызвал пожар в Конаково в Тверской области. Над территорией Ленинградской области уничтожены 18 вражеских беспилотников.

    Комментарии (2)
    28 марта 2026, 07:58 • Новости дня
    ПВО за ночь сбила 155 украинских беспилотников над регионами России
    ПВО за ночь сбила 155 украинских беспилотников над регионами России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    За ночь над регионами России средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    С 23.00 мск 27 марта до 7.00 мск 28 марта БПЛА были нейтрализованы над Брянской, Ленинградской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской, Калужской, Тверской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Орловской, Тульской, Ярославской и Новгородской областями. Кроме того, БПЛА были ликвидированы над Крымом и Московским регионом, сообщило Минобороны России в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ярославской области силами ПВО и РЭБ нейтрализовано более 30 вражеских БПЛА. В результате атаки беспилотников в Ярославской области погиб ребенок, несколько человек получили ранения.

    В Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области сбиты БПЛА и ракета. Обломок беспилотника вызвал пожар в Конаково в Тверской области.

    Комментарии (0)
    27 марта 2026, 17:20 • Новости дня
    ОП: Врачи на Украине проводили операции пленным без анестезии

    Член ОП Григорьев доказал пытки российских пленных украинскими врачами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский общественный деятель и участник СВО Максим Григорьев сообщил о случаях проведения украинскими врачами операций российским военнопленным без использования обезболивающих средств.

    Украинские врачи неоднократно проводили операции и медицинские манипуляции российским военнопленным без обезболивания, заявил председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев. По его словам, подобные действия были направлены на причинение максимальной боли пленным, что подтверждается многочисленными свидетельствами, собранными в новом докладе «Доктора Менгеле киевского режима», передает РИА «Новости».

    Григорьев подчеркнул, что речь идет именно о гражданских врачах, а не о военных медиках. В докладе представлены рассказы пострадавших, которые утверждают, что украинские врачи намеренно оперировали и проводили манипуляции без наркоза, фактически издеваясь над людьми и повторяя действия нацистского врача Йозефа Менгеле.

    По мнению Григорьева, эти действия грубо нарушают Женевские конвенции от 12 августа 1949 года, в частности статью 17, запрещающую пытки и меры принуждения в отношении военнопленных. Он отметил, что подобные преступления не имеют срока давности и требуют международного расследования.

    Ранее Григорьев представил доклад Международного общественного трибунала с 24 свидетельствами преступлений украинских неонацистов против пожилых людей на освобожденных территориях. Он также обвинил ВСУ в расстреле более ста человек при отступлении из Селидово.

    После публикации доклада с описаниями издевательств украинских врачей над российскими военнопленными официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Украине возникла «эпидемия» причинения увечий и боли. Она также пообещала, что все медицинские работники, причастные к пыткам российских военных, будут установлены и понесут наказание.


    Комментарии (0)
    28 марта 2026, 06:22 • Новости дня
    Дрозденко сообщил о 18 сбитых над Ленинградской областью БПЛА
    Дрозденко сообщил о 18 сбитых над Ленинградской областью БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Над территорией Ленинградской области уничтожены 18 вражеских беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    По предварительным данным, повреждений инфраструктуры и пострадавших в результате инцидента не выявлено, сообщил Дрозденко в Max.

    Росавиация в Max сообщила, что аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Росавиация отмечает, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники ВСУ совершают налеты на объекты в Ленинградской области.

    Комментарии (0)
    27 марта 2026, 16:12 • Новости дня
    Один погиб и двое ранены при атаках дронов ВСУ на Белгородскую область

    Один человек погиб и двое ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате ударов ВСУ по Белгородской области погиб один местный житель, еще два человека, в том числе боец подразделения «Орлан» получили ранения, пострадавшие госпитализированы, сообщают местные власти.

    Один человек погиб, двое, включая бойца подразделения «Орлан», получили ранения в результате ударов ВСУ по Белгородской области, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. Он уточнил, что в селе Маломихайловка Шебекинского округа дрон атаковал автомобиль, в результате чего мужчина скончался на месте от полученных травм. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.

    В селе Нежеголь Шебекинского округа водитель пострадал в результате удара дрона по автомобилю «Газель», его с осколочными ранениями живота госпитализировали, врачи оказывают необходимую помощь.

    В городе Грайворон во время отражения атаки дрона боец «Орлана» получил множественные осколочные ранения различных частей тела. Сослуживцы оказали ему первую помощь и доставили в местную больницу, после чего пострадавшего планируют перевести в горбольницу №2 Белгорода для дальнейшего лечения.

    Накануне в селе Вознесеновка Белгородской области в результате атаки беспилотника пострадали семилетняя девочка и ее мама. В тот же день в Белгородской области в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины были ранены еще три мирных жителя.

    А в среду при атаках ВСУ на регион погибли три мирных жителя, еще один человек получил ранения.


    Комментарии (0)
    27 марта 2026, 20:12 • Новости дня
    Один погиб и двое ранены при обстреле Херсонской области дронами ВСУ

    Один человек погиб и двое ранены при атаках ВСУ в Каховском округе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате обстрелов и ударов дронами в Каховском округе Херсонской области погиб один человек, еще двое получили ранения различной степени тяжести, сообщили муниципальные власти.

    В Каховском округе Херсонской области в результате атак Вооружённых сил Украины погиб один мирный житель, ещё двое получили ранения. Об этом сообщил глава Каховского округа Павел Филипчук в своём Telegram-канале.

    Филипчук рассказал: «Васильевка – прилет дрона. Пострадала бабушка 86 лет, ранено предплечье. Оказана первая помощь, пострадавшая доставлена в больницу. Любимовка – прилет артиллерии, есть погибшая и раненый. Его забрала скорая помощь».

    Кроме того, в Малокаховке дрон ВСУ ударил по трансформатору, что привело к перебоям с энергоснабжением на этом участке.

    Ранее в пятницу украинские беспилотники также атаковали две школы в Херсонской области, но там обошлось без жертв.

    А вот в среду в городе Алешки Херсонской области при атаке с применением беспилотников погибли женщина и пожилой мужчина. В тот же день ВСУ нанесли удар по Новой Каховке, в результате чего погиб еще один мирный житель.


    Комментарии (0)
    27 марта 2026, 12:55 • Новости дня
    ВС России за неделю взяли под контроль четыре населенных пункта

    Tекст: Мария Иванова

    За минувшую неделю подразделения группировки «Север» установили контроль над Потаповкой в Сумской области, Песчаным и Шевяковкой в Харьковской области, а Южная группировка освободила Никифоровку в Донецкой народной республике (ДНР).

    В течение недели группировкой «Север» установлен контроль над Потаповкой в Сумской области, Песчаным и Шевяковкой в Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, говорится в канале Max Минобороны.

    Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 1620 военнослужащих, 11 бронемашин, 15 орудий полевой артиллерии, семь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 49 складов боеприпасов и матсредств.

    Параллельно Южной группировкой был освобожден населенный пункт Никифоровка в ДНР. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты.

    За последнюю неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 1210 военнослужащих и 21 бронемашину. Уничтожены 22 орудия полевой артиллерии, 11 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 31 склад боеприпасов, горючего и матсредств.

    За прошедшую неделю подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 1280 военнослужащих, пять танков, 31 бронемашина, 11 орудий полевой артиллерии, три станции РЭБ, 17 складов боеприпасов и матсредств, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение и заняли более выгодные позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, пехотной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Всего же на этом направлении противник потерял свыше 2395 военнослужащих, 63 бронемашины, 21 орудие полевой артиллерии, десять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы. Уничтожены три склада с боеприпасами.

    В течение недели подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

    При этом потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки составили более 2065 военнослужащих, 16 бронемашин и 12 артиллерийских орудий. Уничтожены пять складов боеприпасов и матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны.

    Всего на этом направлении ВСУ потеряли до 310 военнослужащих, четыре орудия полевой артиллерии, 20 станций РЭБ, 16 складов боеприпасов, горючего и матсредств, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили Шевяковку в Харьковской области. За день до этого они освободили Никифоровку в ДНР, а ранее освободили Песчаное в Харьковской области.

    Комментарии (0)
    28 марта 2026, 06:38 • Новости дня
    Обломок беспилотника вызвал пожар в Конаково в Тверской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Конаково ночью загорелся летний дом после падения обломка беспилотника, сообщил глава Тверской области Виталий Королев.

    Обломок БПЛА упал на участок частного жилого дома, что привело к возгоранию летнего щитового строения. По словам Королева, огонь удалось потушить в короткие сроки, сообщает правительство Тверской области в Max.

    Четверо взрослых, находившихся на участке во время происшествия, не пострадали. Основное капитальное строение, одноэтажный жилой дом, не получило повреждений. Глава региона поручил оказать пострадавшей семье необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над территорией Ленинградской области уничтожены 18 вражеских беспилотников.

    Комментарии (0)
    27 марта 2026, 12:39 • Новости дня
    ВС России за неделю нанесли шесть ударов по военным объектам на Украине
    ВС России за неделю нанесли шесть ударов по военным объектам на Украине
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    С 21 по 27 марта в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный и пять групповых ударов.

    В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, цеха производства дистанционно управляемых катеров, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по местам изготовления, хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

    Средствами ПВО сбиты 47 управляемых авиабомб, три снаряда американской РСЗО HIMARS, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 3138 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 128 363 беспилотника, 652 ЗРК, 28 525 танков и других бронемашин, 1693 боевые машины РСЗО, 34 113 орудий полевой артиллерии и минометов, 57 938 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России поразили цех производства дистанционно управляемых катеров ВСУ.

    В ночь на вторник ВС России ударили по производству ракет и комплектующих на Украине.

    До этого ВС России поразили используемые ВСУ портовые объекты.

    Комментарии (0)
    27 марта 2026, 21:34 • Новости дня
    ПВО за день сбила над Россией 18 украинских БПЛА

    ПВО уничтожила 18 украинских БПЛА над тремя областями России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В течение дня над тремя российскими областями были уничтожены 18 украинских беспилотников самолетного типа, причем большинство из них сбиты в Брянской области, сообщили в Минобороны.

    В течение дня российские системы противовоздушной обороны уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны России.

    По данным Минобороны, наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью – восемь аппаратов. Еще по пять беспилотников перехвачено в небе над Белгородской и Курской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне за два часа в период с 21 до 23 часов по мск российские системы ПВО  перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. В тот же день с 18 до 21 часов по московскому времени системы ПВО ликвидировали еще 30 украинских беспилотников.


    Комментарии (0)
    27 марта 2026, 23:16 • Новости дня
    ПВО сбила 52 украинских беспилотника над регионами России
    ПВО сбила 52 украинских беспилотника над регионами России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО за три часа перехватили и уничтожили 52 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России, сообщило Минобороны России.

    С 20.00 до 23.00 мск БПЛА были сбиты над Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Воронежской и Ростовской областями. Кроме того, силами ПВО сбиты дроны внад территориями Крыма и Московского региона, сказано в сообщении Минобороны в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение дня над тремя российскими областями были уничтожены 18 украинских беспилотников самолетного типа.

    Комментарии (0)
    28 марта 2026, 04:25 • Новости дня
    Опасность БПЛА объявили в Ленинградской области

    Дрозденко объявил об угрозе БПЛА в Ленинградской области

    Опасность БПЛА объявили в Ленинградской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Ленинградской области действует режим опасности БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    «Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», – говорится в сообщении, опубликованном Дрозденко в Max.

    В связи с этим может произойти снижение скорости мобильного интернета, добавил глава региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники ВСУ совершают налеты на объекты в Ленинградской области. Так, в ночь на пятницу ПВО сбила 36 беспилотников в регионе.

    Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России.

    Комментарии (0)
    27 марта 2026, 22:35 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар «Градом» по поселку в Брянской области

    Tекст: Антон Антонов

    Мирный житель ранен в результате украинского обстрела поселка Белая Березка из РСЗО «Град», сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    Богомаз сообщил в Max, что в результате атаки пострадал мужчина, он был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

    По словам губернатора, в результате обстрела полностью разрушен один жилой дом, еще 27 домов получили повреждения. Также повреждены здания школы, двух детских садов и магазина.

    «Очередные варварские преступления укронацистов в нашем приграничье», – заявил Богомаз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, результате атак украинских беспилотников в разных городах ДНР были ранены четверо мирных жителей, среди которых оказался несовершеннолетний.

    Комментарии (0)
    Главное
    Новак распорядился подготовить запрет экспорта бензина из России с 1 апреля
    В России успешно испытали применение ударных дронов «роевым методом»
    Хакеры взломали электронную почту главы ФБР
    Тысячи украинцев стали уезжать из Финляндии из-за отсутствия работы
    В США заявили о подготовке Ираном ловушки для американских военных
    Росавиация продлила ограничения на полеты в Иран и Израиль
    По подозрению в убийстве арестован коллега погибшей в Таиланде россиянки

    Россия теряет десятки миллиардов рублей в день от простоя портов на Балтике

    Из-за украинских ударов по портовой инфраструктуре России уже несколько дней остановлен экспорт 1,7–2 млн баррелей нефти в сутки. Если через порт в Новороссийске отгрузка нефти продолжается, то через Приморск и Усть-Лугу на Балтике – остановлена. Один день их простоя обходится России в несколько сотен миллионов долларов экспортной выручки, а потери за месяц исчисляются миллиардами долларов. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Перейти в раздел

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Израилю предлагают военную помощь из Африки

    «Мы могли бы захватить Тегеран за 72 часа», провозглашает главнокомандующий армией Уганды и предлагает Израилю помощь «угандийских братьев» в войне против Ирана. Чем еще знаменит этот экстравагантный военно-политический лидер и почему даже его анекдотические высказывания все же стоит иметь в виду? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский нашел неожиданного партнера

      Владимир Зеленский неожиданно прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом. Но еще до встречи был подписан договор о сотрудничестве в области обороны.

    • Унижения Зеленского продолжаются

      Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    • Иран потребовал от США невозможного

      В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    Перейти в раздел

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации