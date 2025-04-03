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Сальдо сообщил о жестком пресечении попыток ВСУ пересечь Днепр
Владимир Сальдо рассказал о пресечении попыток ВСУ попасть на левый берег Днепра
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о жестком пресечении попыток украинских диверсантов проникнуть на левобережную часть Херсонской области, большинство из которых останавливаются еще на подходе к берегу.
По его словам, попытки украинских диверсантов пересечь Днепр и попасть на левый берег Херсонской области жестко и быстро пресекаются, передает РИА «Новости».
«Большинство попыток переправы пресекается быстро и жестко еще на подходе вражеских ДРГ к берегу, часть диверсантов топят в реке», – заявил он.
По словам губернатора, полная информация о наиболее горячих точках и других деталях фронта находится в распоряжении исключительно военных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, при обстреле ВСУ Новой Каховки были ранены трое жителей, в то время как ВС России потопили три катера ВСУ на Днепре. Также сообщалось, что ВСУ установили новое разведывательное устройство на берегу Днепра.