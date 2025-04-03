Сальдо сообщил о жестком пресечении попыток ВСУ пересечь Днепр

Владимир Сальдо рассказал о пресечении попыток ВСУ попасть на левый берег Днепра

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, попытки украинских диверсантов пересечь Днепр и попасть на левый берег Херсонской области жестко и быстро пресекаются, передает РИА «Новости».

«Большинство попыток переправы пресекается быстро и жестко еще на подходе вражеских ДРГ к берегу, часть диверсантов топят в реке», – заявил он.

По словам губернатора, полная информация о наиболее горячих точках и других деталях фронта находится в распоряжении исключительно военных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, при обстреле ВСУ Новой Каховки были ранены трое жителей, в то время как ВС России потопили три катера ВСУ на Днепре. Также сообщалось, что ВСУ установили новое разведывательное устройство на берегу Днепра.