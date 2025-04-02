ВС России потопили три катера ВСУ на Днепре

Российские войска уничтожили три катера ВСУ при попытке форсировать Днепр

Tекст: Вера Басилая

Киселев заявил, что Вооруженные силы России сорвали попытку украинских военнослужащих пересечь Днепр в Херсонской области, были уничтожены три катера ВСУ вместе с личным составом, передает ТАСС.

Он отметил, что группировка «Днепр» продолжает боевые действия на правом берегу Днепра.

Киселев также рассказал, что украинские войска пытаются помешать весенним полевым работам в регионе. За последние сутки были нанесены удары по трем комбайнам и одному трактору, задействованным на полях.

Кроме того, Киселев сообщил о действиях российских десантников на часовоярском направлении, где они уничтожили около десяти танков противника за последние несколько дней. Он подчеркнул, что в операциях активно используется артиллерия и FPV-дроны. Способствует продвижению туман, который опустился после сильных дождей, позволяя штурмовикам продвигаться вперед.

Ранее в Херсонской области было найдено автоматическое устройство технической разведки, установленное украинскими диверсантами на берегу Днепра.

Также сообщалось, что российские военные усложнили проведение ротации украинских войск в большинстве сел на правом берегу Днепра.