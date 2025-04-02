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ВС России потопили три катера ВСУ на Днепре
Российские войска уничтожили три катера ВСУ при попытке форсировать Днепр
Вооруженные силы России предотвратили высадку украинских военных на левом берегу Днепра в Херсонской области, потопив три катера и ликвидировав их экипажи, сообщил военный эксперт Виталий Киселев в эфире «Соловьев Live».
Киселев заявил, что Вооруженные силы России сорвали попытку украинских военнослужащих пересечь Днепр в Херсонской области, были уничтожены три катера ВСУ вместе с личным составом, передает ТАСС.
Он отметил, что группировка «Днепр» продолжает боевые действия на правом берегу Днепра.
Киселев также рассказал, что украинские войска пытаются помешать весенним полевым работам в регионе. За последние сутки были нанесены удары по трем комбайнам и одному трактору, задействованным на полях.
Кроме того, Киселев сообщил о действиях российских десантников на часовоярском направлении, где они уничтожили около десяти танков противника за последние несколько дней. Он подчеркнул, что в операциях активно используется артиллерия и FPV-дроны. Способствует продвижению туман, который опустился после сильных дождей, позволяя штурмовикам продвигаться вперед.
Ранее в Херсонской области было найдено автоматическое устройство технической разведки, установленное украинскими диверсантами на берегу Днепра.
Также сообщалось, что российские военные усложнили проведение ротации украинских войск в большинстве сел на правом берегу Днепра.