Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, действия вооруженных сил России осложнили процесс ротации украинских военных на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает ТАСС. Порох сообщил, что благодаря работе российской пехоты и других войск, украинские силы не могут оперативно менять местоположение своих подразделений и проводить ротацию в большей части сел.

Порох подчеркнул, что из-за активных действий российских военных, обстрелы вооруженных сил Украины по военной инфраструктуре на этом участке фронта стали реже. Это может свидетельствовать о нехватке боеприпасов у украинских военных или уменьшении их численного состава.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Голой Пристани Херсонской области четвертые сутки отсутствует электроэнергия из-за атак украинских формирований на местные энергообъекты, в результате чего погибли два мирных жителя. В результате обстрела ВСУ с использованием HIMARS на рынке в Великих Копанях погиб один человек, а шесть получили ранения.