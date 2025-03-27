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ВС России усложнили ротацию ВСУ на правом берегу Днепра
Российские военные усложнили проведение ротации украинских войск в большинстве сел на правом берегу Днепра, что снизило интенсивность обстрелов по военной инфраструктуре в Херсонщине, сообщил артиллерист 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Порох, который служит на одном из участков фронта в Херсонской области.
По его словам, действия вооруженных сил России осложнили процесс ротации украинских военных на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает ТАСС. Порох сообщил, что благодаря работе российской пехоты и других войск, украинские силы не могут оперативно менять местоположение своих подразделений и проводить ротацию в большей части сел.
Порох подчеркнул, что из-за активных действий российских военных, обстрелы вооруженных сил Украины по военной инфраструктуре на этом участке фронта стали реже. Это может свидетельствовать о нехватке боеприпасов у украинских военных или уменьшении их численного состава.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Голой Пристани Херсонской области четвертые сутки отсутствует электроэнергия из-за атак украинских формирований на местные энергообъекты, в результате чего погибли два мирных жителя. В результате обстрела ВСУ с использованием HIMARS на рынке в Великих Копанях погиб один человек, а шесть получили ранения.