После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».39 комментариев
Обстрел ВСУ в Херсонской области привел к гибели двух мирных жителей
ВСУ обстреляли Херсонскую область, погибло два мирных жителя, трое ранено
В результате артиллерийских обстрелов ВСУ в Херсонской области погибли два человека, трое получили ранения, сообщает губернатор Владимир Сальдо.
По его словам, как передает РИА «Новости», в ходе обстрелов ВСУ в Херсонской области за последние сутки погибли два мирных жителя и трое были ранены.
Сальдо добавил, что артиллерийский обстрел населенного пункта Алешки, который был произведен киевскими боевиками, привел к гибели 61-летнего мужчины и 65-летней женщины. В селе Первомаевка Верхнерогачикского округа под террористическим ударом пострадали трое мужчин, которые были госпитализированы.
Кроме того, сообщается о частых обстрелах со стороны ВСУ населенных пунктов Каховка, Новая Каховка, Днепряны, Корсунка, Коханы, Каиры, Малая Лепетиха, Песчановка и Чонгар.
Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Запад» уничтожила 22 пункта управления беспилотниками ВСУ на Украине. Число погибших при ракетном ударе по Великим Копаням, который нанесли ВСУ, возросло до шести человек. Украинца в Херсонской области осудили за шпионаж в пользу Украины и приговорили к 12 годам лишения свободы .