ВСУ обстреляли Херсонскую область, погибло два мирных жителя, трое ранено

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, как передает РИА «Новости», в ходе обстрелов ВСУ в Херсонской области за последние сутки погибли два мирных жителя и трое были ранены.

Сальдо добавил, что артиллерийский обстрел населенного пункта Алешки, который был произведен киевскими боевиками, привел к гибели 61-летнего мужчины и 65-летней женщины. В селе Первомаевка Верхнерогачикского округа под террористическим ударом пострадали трое мужчин, которые были госпитализированы.

Кроме того, сообщается о частых обстрелах со стороны ВСУ населенных пунктов Каховка, Новая Каховка, Днепряны, Корсунка, Коханы, Каиры, Малая Лепетиха, Песчановка и Чонгар.

Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Запад» уничтожила 22 пункта управления беспилотниками ВСУ на Украине. Число погибших при ракетном ударе по Великим Копаням, который нанесли ВСУ, возросло до шести человек. Украинца в Херсонской области осудили за шпионаж в пользу Украины и приговорили к 12 годам лишения свободы .