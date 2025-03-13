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Группировка «Запад» уничтожила 22 пункта управления беспилотниками ВСУ
Группировка «Запад» за сутки уничтожила 22 пункта управления беспилотниками
Группировка войск «Запад» в рамках специальной военной операции уничтожила 22 пункта управления беспилотниками в зоне ответственности, а также нанесла значительные потери живой силе и технике противника.
Как передает ТАСС, группировка войск «Запад» сообщила, что в ходе специальной военной операции за сутки уничтожила 22 пункта управления беспилотниками. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. Он отметил, что потери противника составили до 230 военнослужащих, 3 пикапа, 2 орудия полевой артиллерии, 5 минометных расчетов и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Кроме того, в результате действий группировки были ликвидированы 4 станции спутниковой связи «Старлинк» и 3 полевых склада боеприпасов ВСУ. Бигма подчеркнул, что подразделения «Запад» продолжают выполнять задачи специальной военной операции и с поддержкой артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации улучшили тактическое положение.
В ходе операции был нанесен удар по живой силе и технике 2 механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах Новое, Дробышево, Редкодуб и Бугаевки. Также расчетами противовоздушной обороны уничтожены 22 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России показало, как было уничтожено место управления дронами вооруженных сил Украины в Херсонской области. Также российские военные поразили место базирования катеров специальных операций вооруженных сил Украины. Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили пункт управления FPV-дронами в Херсоне.