ВС России поразили место базирования катеров ССО ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, удары наносились по нефтебазе, обеспечивающей горючим подразделения ВСУ, цехам производства и пунктам управления БПЛА, штабу националистического формирования «Кракен», скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 150 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО сбиты шесть американских управляемых авиабомб JDAM и 51 беспилотник.

С начала спецоперации уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 45 318 беспилотников, 600 ЗРК, 21 989 танков и других бронемашин, 1523 боевые машины РСЗО, 22 286 орудий полевой артиллерии и минометов, 32 455 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

Кроме того, за последние сутки российские войска освободили Привольное на западе ДНР

Ранее сообщалось, что ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ. В Минобороны отчитались, что за прошлую неделю ВС России нанесли девять ударов высокоточным оружием.