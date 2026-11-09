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Два человека погибли в результате атак ВСУ в ЛНР
Глава ЛНР Пасечник сообщил о гибели двух человек в результате атак ВСУ
Два человека погибли в Луганской народной республике за сутки в результате атак Вооруженных сил Украины, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
Глава республики уточнил в Мах, что в Лисичанске ВСУ нанесли удар по частному дому, под завалами обнаружена погибшая женщина. В Алчевске украинские военные атаковали легковой автомобиль, погиб водитель.
«Под огнем противника также жилые дома, транспортные средства, объекты коммунальной инфраструктуры в Северодонецке, Кировске, Ровеньках, Алчевске, Лисичанске, Новоайдарском, Старобельском, Белокуракинском муниципальных округах», – заявил Пасечник.
По его словам, в ликвидации последствий задействованы службы и местные власти, следователи фиксируют преступления ВСУ. Кроме того, системы ПВО уничтожили над территорией республики около 40 воздушных целей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава региона Леонид Пасечник сообщил о ранении двух мирных жителей в результате атак со стороны ВСУ в Луганской народной республике.
В ЛНР пострадали шесть мирных жителей.
Пасечник сообщил о гибели двух человек и ранении еще пятерых в результате атак ВСУ по территории региона.