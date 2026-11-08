Артиллеристы «Севера» уничтожили 49 военных и станцию РЭБ «Дамба»

Tекст: Денис Тельманов

«Артиллеристы группировки войск «Север» за ночь во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 200 огневых задач. В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы «Дамба», 11 пунктов управления БПЛА, 49 военнослужащих и 23 автомобиля высокой проходимости ВСУ», – передает ТАСС со ссылкой на группировку войск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду противовоздушная оборона группировки войск «Север» уничтожила в Харьковской и Сумской областях 155 беспилотников украинской армии.

В прошлом месяце расчеты противовоздушной обороны за ночь уничтожили 463 украинских беспилотника.

Ударные беспилотники войск 56-го десантно-штурмового полка за сутки уничтожили два наземных робототехнических комплекса и квадроцикл ВСУ в Сумской области.