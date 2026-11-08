Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Артиллерия группировки «Север» уничтожила станцию РЭБ «Дамба»
Артиллеристы «Севера» уничтожили 49 военных и станцию РЭБ «Дамба»
Артиллерийские расчеты группировки войск «Север» за ночь уничтожили 49 военнослужащих ВСУ и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Дамба» в Харьковской и Сумской областях.
«Артиллеристы группировки войск «Север» за ночь во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 200 огневых задач. В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы «Дамба», 11 пунктов управления БПЛА, 49 военнослужащих и 23 автомобиля высокой проходимости ВСУ», – передает ТАСС со ссылкой на группировку войск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду противовоздушная оборона группировки войск «Север» уничтожила в Харьковской и Сумской областях 155 беспилотников украинской армии.
В прошлом месяце расчеты противовоздушной обороны за ночь уничтожили 463 украинских беспилотника.
Ударные беспилотники войск 56-го десантно-штурмового полка за сутки уничтожили два наземных робототехнических комплекса и квадроцикл ВСУ в Сумской области.