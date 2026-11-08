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    Ольга Андреева Ольга Андреева Парад 7 ноября 1941 года вселил уверенность в Победе

    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия предлагает миру технологическую альтернативу

    Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

    2 комментария
    8 ноября 2026, 07:16 • Новости дня

    Синоптики спрогнозировали мокрый снег в Москве во второй половине недели

    Гидрометцентр пообещал москвичам мокрый снег во второй половине недели

    Tекст: Денис Тельманов

    Во второй половине следующей недели в Москве ожидаются смешанные осадки в виде мокрого снега, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

    В Москве с 12 по 15 ноября ожидаются небольшие осадки в виде снега, передает ТАСС.

    «При такой температуре может быть смешанная фаза. Ночью возможны снег или снежинки, днем соответственно также», – заявила Макарова.

    Она отметила, что первая половина недели пройдет преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха составит от минус 4 до плюс 1 градуса, а днем прогнозируется от 1 до 6 градусов тепла.

    В воскресенье в столице ожидается облачная погода без осадков. Днем температура составит от 2 до 4 градусов тепла, в ночь на понедельник она может опуститься до плюс 1 градуса.

    Скорость западного ветра составит 4-9 метров в секунду. В Подмосковье в этот день температура будет колебаться от 0 до плюс 5 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Гидрометцентр предупредил жителей Москвы и Подмосковья о возможных ночных заморозках.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил об ожидаемом потеплении в столице.

    В пятницу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал снег и гололедицу в Москве.

    7 ноября 2026, 08:44 • Новости дня
    Мошенники похитили у жительницы Москвы рекордные 450 млн рублей

    МВД: Мошенники выманили у москвички 450 млн рублей под видом сотрудников ФСБ

    Мошенники похитили у жительницы Москвы рекордные 450 млн рублей
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Столичная полиция зафиксировала рекордное хищение средств дистанционными аферистами, которые выманили у жительницы Москвы 450 млн рублей под предлогом защиты от утечки данных.

    Злоумышленники похитили сбережения женщины, убедив ее в необходимости перевести деньги на безопасные счета из-за якобы произошедшей утечки информации с ее места работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

    Аферисты начали общение с потерпевшей в Telegram, написав ей с аккаунта, замаскированного под профиль ее коллеги. Они предупредили москвичку о скором контакте с куратором из правоохранительных органов. После этого женщине звонили неизвестные, которые выдавали себя за сотрудников ФСБ и Банка России, угрожая уголовной ответственностью за разглашение деталей их беседы.

    Под предлогом спасения денег от компрометации счетов лжесотрудники убедили жертву обналичить все средства и передать их курьеру. В полиции подчеркнули, что пострадавшая полностью подходит под типичный профиль жертвы телефонных аферистов: это одинокая жительница города старше 45 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее начальник управления по борьбе с киберпреступлениями столичного ГУ МВД Антон Кононенко рассказал о выманивании телефонными мошенниками денег у жителя Москвы на протяжении рекордных полутора лет.

    Также правительство Москвы сообщило о звонках злоумышленников столичным пенсионерам под видом сотрудников Социального фонда.

    Кроме того, жителям столицы напомнили об опасности передачи личных данных при телефонных обращениях от лжесотрудников медицинских учреждений.

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    7 ноября 2026, 09:28 • Новости дня
    Свидетельница рассказала об обрушении перехода на Ленинградском шоссе

    Жительница с ребенком еле спаслась при обрушении перехода на Ленинградском шоссе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жительница Подмосковья Оксана Соловьева, едва успевшая спуститься с дочерью с пешеходного перехода на Ленинградском шоссе перед его обрушением, рассказала о первых минутах после аварии.

    Семья оказалась в нескольких шагах от пешеходного перехода на Ленинградском шоссе, когда в него врезался самосвал, передает 360.ru.

    «Мы с дочкой только вышли из перехода в Пешках и сразу услышали грохот», – рассказала Соловьева.

    Женщина вызвала экстренные службы. По словам собеседницы издания, осознание близости к месту обрушения вызвало у нее сильный испуг. Она добавила, что они успели сделать всего около десяти шагов, и последствия могли быть трагическими, задержись они в переходе на несколько минут.

    Причиной смертельной аварии на трассе М-10 «Россия» стал поднявшийся на ходу кузов самосвала. По предварительным данным, грузовик задел платформу надземного перехода, после чего сооружение рухнуло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу столичный департамент транспорта сообщил о восстановлении движения на Ленинградском шоссе.

    В пятницу Министерство транспорта отчиталось об организации объездных путей для автомобилистов.

     Подмосковный главк МВД подтвердил гибель мужчины при обрушении конструкции.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    7 ноября 2026, 14:52 • Новости дня
    Суд в Москве арестовал похитителей пакета с 7 млн рублей

    Прокуратура: В Москве арестовали отобравших у прохожего 7 млн рублей грабителей

    Tекст: Мария Иванова

    Столичный суд отправил под стражу двух молодых людей, которые вырвали из рук прохожего на проспекте Вернадского пакет с крупной суммой денег и скрылись.

    Злоумышленники заранее узнали о наличии у потерпевшего крупной суммы наличных и подкараулили его возле одного из жилых домов на проспекте Вернадского. Они вырвали у мужчины из рук пакет, в котором находилось более 7 млн рублей, после чего скрылись с места преступления, сообщает прокуратура Москвы.

    В надзорном ведомстве уточнили, что фигурантами уголовного дела стали двое юношей 2005 и 2008 годов рождения. Им предъявлено обвинение по статье о грабеже, дальнейшее расследование взято на контроль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу столичная полиция зафиксировала хищение дистанционными аферистами 450 млн рублей у жительницы Москвы.

    Ранее двое молодых людей в столичном парке под угрозой оружия похитили у сверстников карнавальные маски и аксессуары на 37 тыс. рублей.

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    7 ноября 2026, 12:29 • Новости дня
    Ученые зафиксировали на Солнце более 30 взрывов за двое суток

    ИКИ РАН: На Солнце произошло более 30 взрывов за неполные двое суток

    Tекст: Мария Иванова

    В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили о стремительном росте вспышечной активности на Солнце.

    На Солнце наблюдается стремительный рост вспышечной активности, за неполные двое суток было зарегистрировано более 30 взрывов, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    Накануне космические средства слежения зафиксировали 18 вспышек класса C и выше, а за первые 12 часов субботы к ним добавилось еще 17 событий.

    В ИКИ РАН отметили, что общее число вспышек может достигнуть 40 или 50 к концу дня. Рост числа взрывов начался в середине недели: в понедельник и вторник вспышек не было, а в среду и четверг произошло по три события, включая крупную вспышку уровня M3.6.

    Главным источником активности стала крупная группа солнечных пятен, расположенная почти в центре видимого диска звезды. Энергия из глубины Солнца активно сжигается в непрерывных взрывах средней силы. Ученые пояснили, что для Земли такой режим более благоприятен, чем накопление энергии для редких и сильных вспышек, однако из-за расположения пятен напротив планеты риск сохраняется.

    Ученые напомнили, что рост активности происходит на фоне возмущенной магнитосферы Земли, которая попала в зону действия крупной корональной дыры. Дополнительные удары от мощных вспышек могут вызвать бурные реакции вплоть до магнитных бурь самого высокого уровня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу индекс вспышечной активности на Солнце увеличился с двух до пяти по десятибалльной шкале.

    В четверг вечером ученые зафиксировали на звезде самую сильную за четыре недели вспышку класса М.

    В понедельник слабая вспышка класса С прервала четырехдневный период отсутствия вспышечной активности.

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    7 ноября 2026, 16:32 • Новости дня
    В Москве на проспекте Буденного грузовик спровоцировал ДТП с трамваем

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве на проспекте Буденного произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и самосвала, который, как выяснилось, был перегружен щебнем на 15 т.

    Движение трамваев № 12 и 36 на проспекте Буденного в столице было кратковременно задержано из-за аварии с участием грузовика и трамвая, сообщает департамент транспорта Москвы.

    Отмечается, что водитель самосвала грубо нарушил правила дорожного движения, не уступив дорогу трамваю № 36 во время маневра. При этом грузовик перевозил щебень с превышением максимально разрешенной массы на 15 т. Московский метрополитен уже обратился в ГИБДД для проверки этой информации.

    Движение трамваев было оперативно восстановлено в течение 20 минут. Дептранс Москвы призвал водителей быть предельно внимательными вблизи трамвайных путей и соблюдать правила дорожного движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на Ломоносовском проспекте курьер на электровелосипеде столкнулся с трамваем.

    В марте на северо-западе Москвы число пострадавших при ДТП с двумя трамваями достигло 22 человек. Причиной столкновения двух трамваев признали сбой системы управления.

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    7 ноября 2026, 10:16 • Новости дня
    Сняты ограничения движения на трассе М-5 в Челябинской области

    Росавтодор: На челябинском участке трассы М-5 сняли ограничения из-за непогоды

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Челябинской области сняты временные ограничения движения для автобусов и маршрутных такси на трассе М-5 «Урал», введенные из-за снежного шторма.

    Госавтоинспекция начала пропускать тяжелые грузовики колоннами на участке трассы М-5 от границы с Башкирией до Миасса, где накануне прошел снежный шторм. Такой режим введен из-за скопления автомобилей, которые были вынуждены остановиться за время действия ограничений, пишет URA.RU.

    «В связи с нормализацией дорожной обстановки временные ограничения движения для автобусов и маршрутных такси сняты с 11:30 субботы, 7 ноября. Идет обработка дороги противогололедными материалами», – сообщили в пресс-службе Росавтодора. Изначально предполагалось, что запрет на проезд будет действовать до 15:00.

    Кроме того, в Курганской области полностью восстановили электроснабжение после сильного ветра с порывами до 25 метров в секунду. По данным регионального управления МЧС, непогода оставила без света более 13,5 тыс. жителей в 37 населенных пунктах семи муниципальных образований. Аварийные отключения затронули 5804 жилых дома, в том числе 29 многоквартирных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сильный ветер и снегопад привели к нарушению электроснабжения в девяти муниципальных образованиях Свердловской области.

    Ранее в Челябинской области перекрыли участок федеральной трассы М-5 «Урал» для пассажирского и грузового транспорта из-за сильного снегопада и гололедицы.

    Также сложные погодные условия вынудили ввести временные ограничения для пассажирского и грузового транспорта на участке федеральной дороги М-5 «Урал» в Оренбургской области.

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    7 ноября 2026, 15:12 • Новости дня
    Рабочие нашли минометную мину времен войны на стройплощадке в Москве

    На северо-западе Москвы обнаружили мину времен Великой Отечественной войны

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве на строительной площадке в Новохорошевском проезде рабочие обнаружили 82-миллиметровую минометную мину времен Великой Отечественной войны.

    На северо-западе Москвы обнаружили минометную мину времен Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости».

    «На территории стройки по адресу: Новохорошевский проезд, 16 обнаружена мина 82-го калибра времен Великой Отечественной войны», – рассказал представитель экстренных служб столицы.

    Он добавил, что опасное место оцеплено, на строительную площадку вызваны саперы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году найденный на юго-востоке Москвы снаряд времен Великой Отечественной войны вывезли на утилизацию. Боеприпас обнаружили на территории Московского высшего общевойскового командного училища.

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    7 ноября 2026, 19:11 • Новости дня
    Австрия лишилась последнего ледника в Алльгойских Альпах из-за летней жары

    Bild: Австрия потеряла последний ледник Алльгойских Альп из-за жаркого лета

    Tекст: Мария Иванова

    Шварцмильцфернер в австрийских Алльгойских Альпах утратил статус активного ледника и прекратил движение из-за рекордной летней жары в Европе.

    Толщина Шварцмильцфернера за период летней жары уменьшилась на четыре метра, а объем сократился примерно вдвое. Массив льда полностью прекратил опускаться вниз под собственным весом, поэтому ученые больше не считают его активным ледником, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    Гляциолог Баварской академии наук Кристоф Майер отметил, что даже обильные снегопады зимой не компенсируют потери ледяной массы в Альпах. «Исходя из текущего положения, я ожидаю, что Восточные Альпы лишатся всех ледников к 2060-2070 годам», – заявил ученый.

    Минувшим летом Европа столкнулась с продолжительной жарой и засухой. В июле влажность почвы в Испании, Франции, Германии, Австрии и Венгрии упала до минимума с 1979 года, а сток крупных рек, включая Рейн и Дунай, оказался значительно ниже нормы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе СМИ сообщили о возможности рекордного таяния ледников в Альпах из-за аномальной жары.

    Аномальный зной вызвал закрытие последнего в Европе летнего горнолыжного курорта на итальянском леднике Стельвио.

    Преподаватель физической географии итальянского университета Камерино Массимилиано Фаццини назвал причиной рекордной жары в Европе вытеснение океанических антициклонов воздушными массами из пустынь.

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    7 ноября 2026, 16:10 • Новости дня
    Синоптик пообещал москвичам потепление на следующей неделе

    «Фобос»: На следующей неделе в Москве ожидаются потепление и дождь со снегом

    Tекст: Мария Иванова

    Потепление до плюс 6 градусов и небольшие осадки в виде дождя со снегом ожидаются в Москве на следующей неделе, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    «Природа вернет столичную погоду в октябрь. Пережив первый визит зимы, с первым снегом и первым временным снежным покровом, столичная осень воспрянет духом, и температурный фон новой недели в регионе вернется в третью декаду октября», – написал Леус в своем Telegram-канале.

    По его словам, в начале недели управление погодой в столице перейдет к барическому гребню с юго-запада. Будет без осадков и продолжится постепенное повышение температуры до плюс 4-6 градусов.

    Во второй половине недели ожидается влияние теплого атмосферного фронта. В четверг пройдут небольшие осадки в виде снега, переходящего в дожди. В конце рабочей недели в столице будет облачно, пройдут дожди, ночью с мокрым снегом. Воздух прогреется до плюс 4-6 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Гидрометцентр предупредил об угрозе образования гололедицы в Москве и Подмосковье. В тот же день центр погоды «Фобос» сообщил об ожидаемом снеге и температуре до плюс 4 градусов в выходные.

    В четверг Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Московском регионе из-за гололедицы.

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    7 ноября 2026, 23:43 • Новости дня
    Полиция задержала сотни подростков на Китай-городе из-за распития алкоголя

    В Москве задержали сотни подростков за распитие алкоголя на Китай-городе

    Tекст: Денис Тельманов

    Столичная полиция провела профилактические мероприятия на Китай-городе в Москве, в результате которых в отделение были доставлены сотни подростков, в том числе за распитие спиртного в общественных местах.

    Сотрудники правоохранительных органов провели в центре Москвы профилактические мероприятия для предупреждения и пресечения административных правонарушений. В частности, рейды были направлены на борьбу с распитием спиртного в общественных местах, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

    Для выяснения обстоятельств граждан доставили в отдел МВД по Басманному району. В полиции добавили, что в отношении нарушителей закона примут соответствующие меры.

    По данным правоохранительных органов, задержаны в основном подростки, а их общее число может достигать нескольких сотен. Работа по профилактике правонарушений в центре города продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в полицейское отделение после рейда правоохранителей в один из столичных хостелов доставили более 80 мигрантов.

    Весной того же года в Москве после проверки банного комплекса задержали троих подозреваемых в организации незаконной миграции.

    В 2024 году в столице закрыли ночные клубы после полицейских рейдов из-за жалоб на нелегальную продажу алкоголя.

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    7 ноября 2026, 21:15 • Новости дня
    В Москве и Подмосковье начал действовать желтый уровень погодной опасности

    Желтый уровень погодной опасности начал действовать в Московском регионе

    Tекст: Мария Иванова

    Гидрометцентр предупредил жителей Москвы и Подмосковья о возможных ночных заморозках и гололедице, из-за которых в регионе до утра воскресенья введен желтый уровень погодной опасности.

    «С 21:00 мск в Москве и Подмосковье начал действовать желтый погодный уровень: ночью и утром местами на дорогах возможно образование гололедицы», – сообщили ТАСС в Гидрометцентре.

    В Гидрометцентре уточнили, что предупреждение будет действовать до 9:00 воскресенья, 8 ноября.

    Синоптики прогнозируют небольшой снег предстоящей ночью и температуру от минус 2 до нуля градусов в Москве, в области – от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем в воскресенье осадков не ожидается, воздух в столице прогреется до плюс 4 градусов, в Подмосковье – до 5 градусов.

    Власти Москвы предупредили о ночных заморозках и призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Гидрометцентр предупредил об угрозе образования гололедицы в Москве и Подмосковье. В тот же день в центре погоды «Фобос» сообщили об ожидаемых в выходные снеге и гололедице.

    В четверг в Московском регионе также объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.

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    8 ноября 2026, 01:40 • Новости дня
    Роспотребнадзор дал советы по адаптации к короткому световому дню

    Роспотребнадзор рассказал о способах адаптации к короткому световому дню

    Tекст: Денис Тельманов

    Достаточный уровень освещенности помещения, прогулки на свежем воздухе, регулярные физические нагрузки и здоровый сон помогут справиться с адаптацией к короткому световому дню, сообщили в Роспотребнадзоре.

    Осенью и зимой световой день заметно сокращается, что ухудшает настроение, снижает работоспособность и влияет на общее самочувствие. В связи с этим в ведомстве порекомендовали обеспечить достаточный уровень освещенности, используя лампы и держа шторы открытыми в течение дня, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в Роспотребнадзоре посоветовали гулять на свежем воздухе не менее 20-30 минут, особенно в солнечные дни, что поможет улучшить состояние и придать бодрости.

    Важной составляющей адаптации являются регулярные физические нагрузки, стимулирующие выработку эндорфинов для поддержания эмоционального фона. Подойдет любой вариант активности.

    Также рекомендуется ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, а в рацион включить продукты, богатые витаминами и минералами, особенно витамином D, чтобы компенсировать недостаток солнечного света.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о способах предотвращения заражения мышиной лихорадкой.

    В прошлом месяце в ведомстве дали рекомендации перед вакцинацией от гриппа.

    В августе Роспотребнадзор и Минпросвещения дали рекомендации по обустройству учебного места школьника дома.

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    8 ноября 2026, 00:04 • Новости дня
    На Солнце зафиксировали вторую за сутки вспышку класса М

    На Солнце произошла вторая вспышка класса М за день

    Tекст: Денис Тельманов

    Вторая за сутки вспышка предпоследнего по мощности класса М зарегистрирована на Солнце, сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

    «7 ноября в 20:17 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4566 (S07E10) зарегистрирована вспышка M1.4 продолжительностью 13 минут», – передает ТАСС сообщение института.

    Ранее в субботу на Солнце уже произошла вспышка М1.2. В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН отметили, что число солнечных вспышек за неполные двое суток достигло 35.

    Солнечные вспышки делятся на пять классов в зависимости от мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр.

    Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, которые способны вызывать магнитные бури на Земле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили о стремительном росте вспышечной активности на Солнце.

    В пятницу индекс вспышечной активности за сутки увеличился с двух до пяти по десятибалльной шкале.

    В четверг вечером на Солнце зафиксировали самую сильную за последние четыре недели вспышку предпоследнего класса мощности М.

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    8 ноября 2026, 01:11 • Новости дня
    Гидрометцентр спрогнозировал ураганный ветер на Курилах

    На Курильских островах спрогнозировали ураганный ветер с порывами до 35 м/с

    Tекст: Денис Тельманов

    Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в ночь на воскресенье на Курильских островах ожидается ураганный ветер с порывами до 35 м/с.

    Сильный ветер и осадки накроют островной регион, передает ТАСС. «Днем 7 ноября в Южно-Курильском и Курильском районах ожидается ветер 25-30 м/с, порывы 33-35 м/с», – сказала Макарова.

    По словам синоптика, ухудшение погодных условий связано с прохождением циклона. Его центр окажется в южной части Охотского моря к востоку от Сахалина, после чего сместится через Курилы и юг Камчатки в Тихий океан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Главное управление МЧС по Сахалинской области объявило экстренное предупреждение на северных Курилах в связи с приближением мощного циклона.

    В сентябре шторм в Татарском проливе вынудил руководство региона временно остановить движение судов между Сахалином и материком.

    В прошлом году специалисты доставили в подтопленный после циклона Невельский район продукты питания.

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    8 ноября 2026, 04:10 • Новости дня
    Названы сроки открытия горнолыжного сезона в Москве

    Горнолыжный сезон может начаться в Москве не раньше 20 ноября

    Tекст: Денис Тельманов

    Горнолыжный сезон в Москве может начаться не раньше 20 ноября, сообщили представители столичных комплексов.

    «Мы планируем открыть зимний сезон с 20 ноября, все зависит от погоды. Как только будет минусовая температура, мы начнем напылять склоны», – рассказали РИА «Новости» в горнолыжном комплексе «Кант».

    Комплекс «Лата Трэк» пока не располагает информацией о сроках возобновления работы, а колл-центр «Воробьевых гор» приостановил работу до открытия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Московском регионе начался первый снег. В прошлом месяце мэр Сочи Андрей Прошунин рассказал о начале горнолыжного сезона на курортах города в декабре.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о вероятном выпадении первого снега в Москве в конце октября.

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    Низкий спрос на жилье обрекает застройщиков на новые схемы

    Спрос на новостройки в Московском регионе поставил новый антирекорд в октябре. Причина в резком ужесточении условий по льготной ипотеке дважды в этом году. Никому не нужных квартир будет становиться только больше. Какие финансовые схемы придумают застройщики, чтобы привлечь покупателей? Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

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    Ночной разгром объектов ВСУ в Киеве доказал превосходство российского оружия

    Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по военным и инфраструктурным объектам в Киеве и за его пределами. Это была одна из самых скоординированных атак. Как говорят эксперты, главное отличие этих ударов заключается в смене тактики и применяемого вооружения. Кроме того, возможности достигать столь защищенных целей в самом Киеве указывают на явное технологическое превосходство российского оружия над западными противоракетными комплексами. Подробности

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    Европа скрестила русофобию с аэрофобией

    Европейская авиация не может взлететь: регион скован сообщениями о лжеминировании самолетов. Предупреждения о взрывах поступают во многих странах: от Чехии до Франции. При этом местная пресса уже нашла в происшествии «русский след» – якобы лжеракты устроила то ли экстремистская организация из России, то ли некий «Андропов». Во что обойдется Евросоюзу воздушная неразбериха и для чего Брюссель пытается отыскать след Москвы там, где его нет? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Мужское здоровье после 40 лет: какие обследования пройти, анализы, питание и профилактика

      После 40 лет мужчинам особенно важно контролировать артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина, массу тела и другие факторы риска хронических заболеваний. При этом ежегодно сдавать «все гормоны» или ПСА только из-за возраста не требуется: набор исследований зависит от возраста, жалоб и индивидуальных рисков. Разбираемся, какие обследования нужны мужчинам после 40 лет, что входит в диспансеризацию, когда проверять простату и тестостерон, как скорректировать питание и сколько физической активности необходимо для сохранения здоровья.

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      После 50 лет в организме женщины происходят возрастные и гормональные изменения, которые могут влиять на самочувствие, сон, обмен веществ, состояние костей и сердечно-сосудистой системы. Одним из главных этапов этого периода становится менопауза, связанная со снижением выработки эстрогенов. При этом поддерживать здоровье после 50 помогают не только питание и физическая активность, но и регулярные профилактические обследования. Разбираемся, что происходит с организмом женщины после 50 лет, как меняются питание и нагрузка, какие обследования важно не пропускать и когда симптомы менопаузы стоит обсудить с врачом.

    • Открытки с Днем матери 2026: красивые картинки, поздравления и готовые подписи для мамы

      День матери в России в 2026 году отмечают 29 ноября. К празднику мамам и бабушкам можно отправить красивую открытку, теплое поздравление в сообщении или подписать бумажную карточку от руки. ВЗГЛЯД собрал открытки с Днем матери 2026 года, готовые поздравления от дочери и сына, короткие подписи, четверостишия и идеи для тех, кто хочет сделать открытку своими руками.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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