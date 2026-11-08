Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Синоптики спрогнозировали мокрый снег в Москве во второй половине недели
Гидрометцентр пообещал москвичам мокрый снег во второй половине недели
Во второй половине следующей недели в Москве ожидаются смешанные осадки в виде мокрого снега, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
В Москве с 12 по 15 ноября ожидаются небольшие осадки в виде снега, передает ТАСС.
«При такой температуре может быть смешанная фаза. Ночью возможны снег или снежинки, днем соответственно также», – заявила Макарова.
Она отметила, что первая половина недели пройдет преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха составит от минус 4 до плюс 1 градуса, а днем прогнозируется от 1 до 6 градусов тепла.
В воскресенье в столице ожидается облачная погода без осадков. Днем температура составит от 2 до 4 градусов тепла, в ночь на понедельник она может опуститься до плюс 1 градуса.
Скорость западного ветра составит 4-9 метров в секунду. В Подмосковье в этот день температура будет колебаться от 0 до плюс 5 градусов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Гидрометцентр предупредил жителей Москвы и Подмосковья о возможных ночных заморозках.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил об ожидаемом потеплении в столице.
В пятницу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал снег и гололедицу в Москве.