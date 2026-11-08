Синоптики спрогнозировали мокрый снег в Москве во второй половине недели

Гидрометцентр пообещал москвичам мокрый снег во второй половине недели

Tекст: Денис Тельманов

В Москве с 12 по 15 ноября ожидаются небольшие осадки в виде снега, передает ТАСС.

«При такой температуре может быть смешанная фаза. Ночью возможны снег или снежинки, днем соответственно также», – заявила Макарова.

Она отметила, что первая половина недели пройдет преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха составит от минус 4 до плюс 1 градуса, а днем прогнозируется от 1 до 6 градусов тепла.

В воскресенье в столице ожидается облачная погода без осадков. Днем температура составит от 2 до 4 градусов тепла, в ночь на понедельник она может опуститься до плюс 1 градуса.

Скорость западного ветра составит 4-9 метров в секунду. В Подмосковье в этот день температура будет колебаться от 0 до плюс 5 градусов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Гидрометцентр предупредил жителей Москвы и Подмосковья о возможных ночных заморозках.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил об ожидаемом потеплении в столице.

В пятницу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал снег и гололедицу в Москве.