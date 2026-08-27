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    Перед лицом идеологического безумия вроде «однополых браков» или «беременных мужчин» мы окажемся в добром согласии с мусульманами и большинством буддистов – да и с большинством неверующих. Но главное в религии – не то, против кого мы дружим.

    4 комментария
    Александр Коц Александр Коц Зеленский бросает на удержание Славянска последние козыри

    Киев готовится не к обороне, а к затяжной информационной войне за удержание Славянска и Краматорска. Но у Зеленского на этом участке фронта проблема в мотивации личного состава.

    7 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Превзойдет ли Елена Зеленская мужа в кровожадности

    Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?

    11 комментариев
    27 августа 2026, 10:45 • Новости дня

    Стало известно о рекордном таянии ледников в европейских Альпах

    New Scientist: Аномальная жара приведет к рекордному таянию ледников в Альпах

    Стало известно о рекордном таянии ледников в европейских Альпах
    @ IMAGO/Michelangelo Oprandi/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за аномальной жары альпийские ледники могут побить рекорд таяния, что грозит обмелением крупнейших европейских рек и разрушительными горными обвалами.

    После серии рекордных летних волн тепла ледники в Альпах теряют массу беспрецедентными темпами, передает New Scientist.

    Только с поверхности Ронского ледника растаяло более девяти метров льда. По прогнозам синоптиков, высокие температуры могут сохраниться и осенью.

    «Я слежу за тем, чтобы они были просверлены достаточно глубоко, чтобы выжить. За исключением случаев, когда у нас такие особые условия, как этим летом», – рассказал исследователь Андреас Баудер из Швейцарской высшей технической школы Цюриха. Он отметил, что таяния было слишком много.

    Ученые предупреждают, что в 2026 году потери льда могут превысить рекордные показатели 2022 года, когда из-за сахарской пыли растаяло 6% всех альпийских ледников. За последние 50 лет в Швейцарии уже исчезло более тысячи ледников, что составляет 40% от их общего числа. Этим летом могут растаять еще 30 ледников.

    Ронский ледник, питающий одноименную реку, потерял 30 млн тонн льда только в этом году. Сокращение ледников угрожает уровню воды в крупнейших реках Европы, включая Рону, По, Рейн и Дунай. Это может привести к проблемам с гидроэнергетикой, охлаждением атомных станций и судоходством, а также усугубить будущие засухи.

    Вместе с ледниками оттаивает и вечная мерзлота, что повышает риск катастрофических обвалов. В мае 2025 года обрушение ледника Бирч привело к сходу 20 млн тонн камней и льда. Эксперты подчеркивают необходимость перехода от попыток сохранить ледники к мониторингу для предотвращения стихийных бедствий, так как при текущей климатической политике более 97% альпийских ледников исчезнут к 2100 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аномальный зной досрочно завершил сезон на итальянском леднике Стельвио.

    Ученые спрогнозировали пик сокращения числа ледников на середину этого столетия.

    Ранее массовый обвал ледника на юге Швейцарии частично разрушил небольшую деревню Блаттен.

    25 августа 2026, 19:12 • Новости дня
    Медведев назвал президента Финляндии «реальным дебилом»
    Медведев назвал президента Финляндии «реальным дебилом»
    @ Antti Aimo-Koivisto/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко раскритиковал президента Финляндии Александера Стубба, комментируя его высказывания о возможности нанесения ударов по российской инфраструктуре.

    Поводом для резкой критики послужило заявление финского лидера о том, что атаки Украины на объекты российского маркетплейса Wildberries являются разумной военной стратегией.

    «Все-таки президент Финляндии реальный дебил. Он говорит о поражении России через удары по маркетплейсу Wildberries. Уровень профессиональной подготовки ниже плинтуса», – написал Медведев в своем канале в Max.

    По словам замглавы Совбеза, Стубб не изменился с тех времен, когда возглавлял финское Министерство иностранных дел.

    «Впрочем, он был таким ещt тогда, когда работал главой финского МИД. Хорошо его помню. Ничего не изменилось. То же лицо, тот же интеллект…» – добавил Медведев.

    Напомним, финский лидер назвал удары по складам маркетплейса способом принуждения России к переговорам.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник обвинил политика в оправдании военных преступлений Киева.

    Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин увидел в этих призывах попытку срыва мирных инициатив.

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    25 августа 2026, 05:53 • Новости дня
    Швейцария признала невозможность конфискации замороженных активов России

    Швейцария признала невозможность конфискации активов РФ

    Швейцария признала невозможность конфискации замороженных активов России
    @ Udo Bernhart/picture alliance/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Швейцарии заявили об отсутствии правовых механизмов для изъятия заблокированных средств Центрального банка России и частных лиц, заявили в Государственном секретариате Швейцарии по экономике (SECO).

    «В настоящее время в Швейцарии отсутствуют правовые основания для конфискации российских частных активов, полученных законным путем, или активов Центрального банка России», – заявил РИА «Новости» официальный представитель SECO Фабиан Майенфиш.

    Он подчеркнул, что судебные разбирательства по этому вопросу пока не ведутся.

    Ранее в SECO уточнили, что объем замороженных частных средств россиян  увеличился. В 2025 году сумма составляла 7,4 млрд франков, а в текущем году  объем замороженных активов России в Швейцарии оценили в 10,4 млрд долларов.

    Страны ЕС и G7 после начала спецоперации на Украине заблокировали около 300 млрд евро золотовалютных резервов России. Большая часть средств находится в европейской расчетно-клиринговой системе Euroclear. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что Москва готова ответить на возможную конфискацию, удерживая средства западных стран в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Швейцария в 2024 году заморозила частные российские активы без участия владельцев, а также сочла невозможным использовать российские активы для предоставления кредита Киеву. МИД заявил об утрате Швейцарией нейтрального статуса из-за активов России.

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    26 августа 2026, 21:35 • Видео
    Что забыл в России директор ЦРУ

    В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

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    25 августа 2026, 01:55 • Новости дня
    Стубб назвал удары ВСУ по складам Wildberries дорогой к мирным переговорам

    Стубб назвал удары ВСУ по Wildberries мерами достижения мира

    Стубб назвал удары ВСУ по складам Wildberries дорогой к мирным переговорам
    @ IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Финский президент Александер Стубб на заседании «коалиции желающих» в Киеве заявил, что украинские «дальнобойные санкции» по Wildberries смогут вынудить Россию сесть за стол переговоров, сообщал портал «РБК-Украина».

    Для завершения войны, считает Стубб, союзники должны продолжать оказывать Украине помощь и военную, и финансовую для повышения способности наносить удары.

    «Если вы думаете, целесообразна ли эта военная стратегия с точки зрения Украины, я хотел бы сказать, что, безусловно, так и есть. Это единственный способ, которым мы сможем обеспечить участие России в мирных переговорах за столом», – сказал Стубб на пресс-конференции по итогам заседания в Киеве.

    По его словам, удары по складам Wildberries увеличило число россиян, желающих скорейшего окончания конфликта.

    Однако по мнению посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника, высказывания Стубба – оправдание военных преступлений Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН сообщила о росте пострадавших мирных жителей в России на 119%. Постпред при ООН Василий Небензя заявил на заседании СБ ООН о том, как Украина превращается в «концлагерь имени Зеленского».

    Ударами по Киеву Россия сокращает дальнобойные возможности ВСУ.

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    25 августа 2026, 16:05 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали заморозки в шести российских регионах

    Гидрометцентр: В конце лета в шести российских регионах ожидаются заморозки

    Tекст: Ольга Иванова

    В конце лета жителей ряда российских субъектов ожидает резкое похолодание с понижением температуры ниже нуля и осадками в виде мокрого снега, сообщили в Гидрометцентре.

    В последние дни лета на территории Магаданской, Иркутской, Мурманской и Кировской областей, а также в Якутии и Забайкальском крае ожидается минусовая температура, передает РИА «Новости».

    «С 27 по 28 августа в Мурманской области ожидаются ночные заморозки до минус двух градусов, на севере Иркутской области температура ночью до минус трех градусов, а в Магаданской области до минус шести градусов», – рассказали специалисты Гидрометцентра.

    Синоптики добавили, что 26 августа в Забайкальском крае похолодает до минус двух градусов, а 28 августа в Кировской области столбики термометров опустятся до минус одного градуса. Также на юге Якутии ожидается до минус пяти градусов, а на арктическом побережье региона прогнозируется дождь с мокрым снегом и ветер скоростью от 18 до 23 метров в секунду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа в Магаданской области выпал летний снег.

    В конце мая синоптики ожидали ночные заморозки в Московском регионе.

    Зимой метеорологи прогнозировали сорокаградусные морозы на северо-востоке Якутии.

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    24 августа 2026, 21:42 • Новости дня
    Норвегия отказалась останавливать добычу газа в Арктике

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Норвежские власти не собираются прекращать добычу нефти и газа в арктическом регионе вопреки планам Брюсселя ограничить бурение там, заявил министр энергетики страны Терье Осланн.

    «При нынешнем положении в сфере геополитики и с точки зрения безопасности я считаю, что продолжение деятельности в Баренцевом море отвечает как норвежским, так и европейским интересам», – сказал Осланн в интервью Reuters, передает ТАСС.

    Министр выразил уверенность, что позиция Осло находит понимание в Брюсселе. Он подчеркнул, что разработка ресурсов Баренцева моря – суверенное право страны, а решение о возможном моратории на закупки норвежских энергоносителей остается на стороне Евросоюза.

    Новую арктическую стратегию Евросоюза планируют опубликовать к концу сентября 2026 года. По данным Bloomberg, Норвегия добивается отмены моратория на бурение новых скважин в Арктике, используя растущую зависимость Европы от норвежских энергоресурсов как рычаг давления на переговорах.

    Согласно данным ЕС, распространенным на прошлой неделе, Норвегия впервые стала главным поставщиком газа в сообщество, обогнав США. Это произошло на фоне конфликта вокруг Ирана и полного запрета на поставки любых видов газа из России.

    В мае СМИ сообщали, что Норвегия оказывала давление на Евросоюз с целью отмены моратория на новое бурение в Арктике.

    Норвегия призывала Брюссель разрешить бурение, поскольку собственные месторождения страны истощаются.

    Евросоюз сообщал, что Норвегия обогнала США и стала главным экспортером газа в объединение.

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    24 августа 2026, 16:45 • Новости дня
    В МИД назвали условие участия Европы в работе по евразийской безопасности

    МИД допустил участие ЕС в евразийской безопасности при отказе от враждебности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова привлекать европейские государства к созданию архитектуры безопасности в Евразии, но лишь в случае их отказа от враждебной политики, сообщил посол по особым поручениям МИД Александр Трофимов.

    Трофимов подчеркнул, что российская инициатива не направлена против других стран, передает РИА «Новости».

    «Мы видим будущую систему безопасности в Евразии как общеконтинентальный контур с привлечением всех заинтересованных стран, включая, потенциально, и те европейские государства ЕС и НАТО, которые откажутся от враждебной политики, признают безальтернативность применения на практике принципа неделимости безопасности», – сказал дипломат.

    Ранее Трофимов заявил о необходимости продумать новые схемы взаимодействия с Европой после спецоперации.

    Дипломат обвинил страны Евросоюза и НАТО в разжигании конфликтов на Евразийском континенте.

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил о попытках Североатлантического альянса установить собственные правила безопасности в Евразии.

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    24 августа 2026, 19:25 • Новости дня
    Норвегия подписала соглашение о покупке 20 финских бронетранспортеров Patria 6x6

    Tекст: Денис Тельманов

    Оборонное ведомство Норвегии пополнит свой арсенал 20 современными боевыми машинами Patria 6x6, способными перевозить до десяти бойцов.

    О заключении контракта сообщила пресс-служба финской оборонной компанией Patria, передает РИА «Новости».

    «Patria и Норвегия договорились о закупке 20 бронированных машин Patria 6x6 в рамках многонациональной программы Common Armoured Vehicle System», – говорится в официальном заявлении.

    Контракт включает поставку командно-штабных машин, запчастей и дистанционно управляемых боевых модулей. Финская сторона также обеспечит техническое обслуживание техники и обучение норвежских солдат. Первые поставки стартуют уже в текущем году.

    Представители компании добавили, что соглашение предусматривает возможность дополнительного приобретения еще 40 единиц техники.

    Программа CAVS, объединяющая усилия нескольких стран, включая Британию, Германию и Швецию, была запущена в 2020 году. Всего с начала реализации проекта заказано почти 2 тыс. бронетранспортеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2024 года Финляндия решила дополнительно закупить 40 бронемашин Patria 6x6.

    В ноябре прошлого года Латвия передала украинским вооруженным силам 21 бронетранспортер финского производства.

    В феврале текущего года Норвегия выделила около 105 млн долларов на совместную с Германией закупку запчастей для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

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    24 августа 2026, 18:50 • Новости дня
    Московский август вошел в топ самых теплых за 133 года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Август этого года в Москве стал одним из самых теплых за всю историю метеорологических наблюдений, ведущихся с 1893 года, рассказала ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина.

    Паршина подтвердила этот факт, опираясь на данные метеостанции ВДНХ, передает РИА «Новости».

    «По станции ВДНХ август 2026 года находится в пределах климатической нормы, температура всего на 1,1 градуса выше климатических показателей, поэтому в двадцатку самых теплых августов входит с 1893 года, его точно можно внести», – рассказала эксперт.

    Синоптик также добавила, что средние температурные показатели уходящего месяца сопоставимы с данными 2011 года. Тогда средняя температура достигла отметки плюс 18,7 градуса.

    В начале августа Гидрометцентр предупредил москвичей о наступлении сильной жары до 33 градусов.

    Воздух на опорной станции ВДНХ 7 августа прогрелся до 30,1 градуса.

    В первый месяц лета синоптики зафиксировали аномальное тепло по всей территории страны.

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    26 августа 2026, 01:20 • Новости дня
    Замглавы Пентагона Колби посетил Европу для продвижения инициативы «НАТО 3.0»

    Tекст: Антон Антонов

    Замминистра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби проводит эту неделю в Европе, где встречается с военным и политическим руководством союзников по НАТО, продвигая американскую инициативу «НАТО 3.0», сообщает Пентагон.

    «Заместитель министра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби находится на этой неделе в Европе для взаимодействия с высокопоставленными военными и правительственными чиновниками и продвижения американской повестки «НАТО 3.0», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Поездка Колби охватывает Германию и Бельгию. В Штутгарте он проведет переговоры с командованием сил США в Европе и Африке, в Монсе посетит штаб стратегического командования операций НАТО, а в Брюсселе выступит с брифингом перед Североатлантическим советом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, идею перезапуска альянса по модели времен холодной войны Колби впервые озвучил в феврале. Колби выступил в Брюсселе с требованием к европейским партнерам увеличить расходы на оборону в рамках новой концепции блока.

    Пентагон начал обзор размещения американских войск в Европе для ускорения передачи ответственности за безопасность региона союзникам по НАТО.

    Генсек альянса Марк Рютте заявил о крупнейшей в истории трансформации организации в формат «НАТО 3.0».

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    24 августа 2026, 11:55 • Новости дня
    В Болгарии решили построить дамбу для спасения АЭС «Козлодуй»

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Болгарии решили возвести дамбу протяженностью около 300 метров на Дунае для стабильной работы системы охлаждения атомной станции «Козлодуй».

    Строительство объекта началось после анализа гидрологической ситуации и гидравлического моделирования, передает ТАСС. Работы займут от 10 до 15 дней, вся необходимая подготовка уже завершена.

    «Из-за критически низкого уровня реки Дунай в районе АЭС «Козлодуй» будет построена дамба длиной от 250 до 300 метров», – сообщила министр энергетики Ива Петрова.

    Ранее из-за обмеления Дуная мощность пятого энергоблока станции снизили на 120 мегаватт, чтобы избежать аварийной ситуации. Вода из реки используется для охлаждения пара в конденсаторах неядерной части энергоблока и подается специальной насосной станцией, расположенной на берегу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, единственный работающий реактор румынской АЭС «Чернаводэ» отключили из-за обмеления Дуная.

    Уровень воды в реке у болгарского города Русе достиг исторического минимума.

    Венгерская АЭС «Пакш» также оказалась на грани полной остановки из-за критического падения уровня воды в Дунае.

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    25 августа 2026, 20:48 • Новости дня
    Поляки избили трех украинцев в ходе уличной драки

    Tекст: Денис Тельманов

    В Польше восемь местных жителей жестоко избили трех выходцев с Украины после уличного спора, переросшего в массовую драку.

    Массовая драка с участием украинских мигрантов и местных жителей произошла в Польше, передает ТАСС. В результате конфликта трое выходцев с Украины получили серьезные травмы.

    «В Польше восемь местных жителей жестко избили трех украинцев. У гражданина Польши на улице возник спор с тремя украинцами, переросший в драку. Примечательно, что поляку достаточно было крикнуть, что перед ним украинцы, чтобы прохожие моментально вступились за него в драке», – рассказал собеседник агентства в силовых структурах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Украины в Варшаве Василий Боднар подтвердил рост числа нападений на украинцев в Польше на 30% за последний год.

    В середине августа группа взрослых мужчин жестоко избила украинскую школьницу в варшавском парке из-за акцента.

    В начале месяца местные жители напали на троих беженцев в городе Кожухов из-за громкой музыки из автомобиля.

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    26 августа 2026, 16:09 • Новости дня
    В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в последний день лета

    Гидрометцентр: Последний день лета в Московском регионе будет теплым

    Tекст: Валерия Городецкая

    В конце августа в столичном регионе ожидается теплая погода с переменной облачностью, местами пройдут кратковременные дожди, сообщили в Гидрометцентре.

    «В последний день календарного лета – понедельник, 31 августа – на фоне переменной облачности в столичном регионе местами пройдет небольшой дождь, температура воздуха в дневные часы поднимется до плюс 20-25 градусов», – сообщил собеседник ТАСС. Ночью в столице и области ожидается от 10 до 15 градусов тепла.

    В последние выходные лета, 29 августа, при переменной облачности осадков не предвидится. Ночью в Москве температура составит пять-семь градусов, по области – от двух до семи градусов. Днем воздух прогреется до 19-21 градуса, в Подмосковье – до 16-21 градуса. В воскресенье, 30 августа, синоптики прогнозируют облачность с прояснениями и местами небольшой дождь. Ночью температура составит семь-12 градусов, днем – от 17 до 22 градусов тепла.

    Синоптик Михаил Леус спрогнозировал резкое похолодание в столичном регионе после выходных.

    Гидрометцентр пообещал москвичам облачную погоду с кратковременными осадками.

    Метеоролог Татьяна Позднякова предупредила о сохранении холодных ночей до конца августа.

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    26 августа 2026, 09:41 • Новости дня
    Ученый Макаров заявил о колоссальной скорости повышения температуры на Земле

    Директор ААНИИ Макаров заявил о колоссальном потеплении на Земле

    Tекст: Мария Иванова

    Российские ученые зафиксировали колоссальную скорость повышения температуры на Земле и спрогнозировали обнаружение в Антарктиде льда возрастом около 1,5 млн лет.

    Скорость повышения температуры на планете сегодня является колоссальной по сравнению с прошлым, рассказал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) профессор РАН Александр Макаров, передает ТАСС.

    «Скорость повышения температуры [сегодня на Земле] по сравнению с прошлым – колоссальная. Почему это происходит – нам еще предстоит точно выяснить. Вряд ли мы сможем изменить климат, но мы можем выработать стратегии адаптации к будущим изменениям. Вот такая глобальная задача», – отметил ученый.

    Кроме того, Макаров рассказал о поисках древнего льда в Центральной Антарктиде. Ранее российские специалисты уже получили образцы возрастом более миллиона лет.

    По расчетам исследователей, на так называемом куполе Б, расположенном примерно в 300 километрах от станции «Восток», скрыт еще более древний лед. Предполагается, что его возраст может достигать около 1,5 млн лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудница ААНИИ Анна Козачек предупредила о риске повышения уровня Мирового океана на 150 метров из-за таяния ледников.

    Ученые спрогнозировали резкое ускорение процесса разрушения шельфового ледяного покрова Антарктиды.

    Климатолог Алексей Кокорин заявил об опережающих темпах потепления климата в России по сравнению с остальным миром.

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    25 августа 2026, 17:30 • Новости дня
    В Испании зафиксировали рекордное число смертей из-за жары

    Жара уснесла жизни более 5 тыс. человек в Испании

    Tекст: Денис Тельманов

    Этим летом экстремальные температуры унесли жизни более 5 тыс. жителей Испании, установив абсолютный антирекорд за последнее десятилетие, следует из данных ежедневного мониторинга.

    Жертвами зноя стали как минимум 5030 человек, передает ТАСС. Согласно данным системы ежедневного мониторинга, это максимальный уровень смертности с января 2015 года.

    Испанские синоптики отмечают небывалые климатические аномалии. Первая половина 2026 года оказалась самой теплой за минувшие 65 лет. Июль стал наиболее жарким и засушливым месяцем за всю историю наблюдений, ведущихся с 1961 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, четыре аномальные волны жары летом 2026 года привели к массовому росту смертности в Европе.

    В конце июля председатель правительства Испании Педро Санчес озвучил данные о гибели более 3,8 тысячи человек.

    Еще до прихода календарного лета аномальная жара погубила 101 жителя королевства.

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    25 августа 2026, 21:06 • Новости дня
    Синоптик опроверг слухи о приходе метеорологической осени в Москву

    Синоптиик Леус: Слухи об окончании метеорологического лета в Москве преувеличены

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус опроверг информацию о приходе метеорологической осени в российскую столицу.

    По его словам, метеорологическое лето в Москве продолжается, передает РИА «Новости».

    «Слухи об окончании метеорологического лета преувеличены… По действующим в настоящее время климатическим нормам, средняя дата начала метеорологической осени приходится на 2 сентября, а в прошлом году метеоосень и вовсе началась только 24 сентября», – отметил синоптик.

    Специалист подчеркнул, что температурная аномалия будет незначительной. Среднесуточные значения вряд ли опустятся ниже 15 градусов тепла. Летние температуры вернутся в город с понедельника и сохранятся как минимум в первой пятидневке сентября.

    Ожидается, что днем столбики термометров поднимутся выше 20 градусов. Таким образом, начало метеорологической осени в текущем году сдвинется на более поздние сроки.

    Напомним, уходящий август вошел в двадцатку самых теплых месяцев за всю историю наблюдений.

    Несколькими днями ранее Михаил Леус спрогнозировал резкое похолодание в столичном регионе.

    В середине июля воздух в городе прогревался почти до тридцатиградусной отметки.

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    В Грузии заявили о фашистских подходах псевдолибералов к конфликту на Украине
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    Даже на фоне перемирия между США и Ираном цены на газ в Европе не приходят в норму. Более того, когда этот конфликт будет исчерпан, ЕС еще долго будет пожинать плоды в виде дорогого газа. Последствия нового энергетического кризиса могут оказаться слишком масштабными, а выход из него будет очень непростым. Подробности

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    Украина дронами затягивает Европу в войну

    На фоне системных ударов ВС России по предприятиям украинского ВПК Киев стремится рассредоточить производство БПЛА, вынося его за пределы страны. Так эксперты объясняют соглашения Украины с Норвегией и Финляндией о сотрудничестве в сфере дронов. При этом, по оценкам аналитиков, вовлеченность европейских стран в поддержку киевских властей фактически усиливает их роль в конфликте. Подробности

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    Главную цитадель ВСУ в Донбассе ждет атака с четырех сторон

    Армия России освободила Зеленое и вплотную подошла к Дружковке. Это «южные ворота» Славянско-Краматорской агломерации – главной «крепости» Украины в Донбассе и последней из по-настоящему больших. Операция по взятию этой «цитадели» обещает начаться уже скоро, свидетельство чему – многочисленные успехи российских войск. Подробности

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    Зверства ТЦК пробуждают у Западной Украины инстинкт самосохранения

    На Украине вспыхнул очередной стихийный протест против сотрудников ТЦК: в Тернополе после жесткого задержания мужчины местные жители вышли на улицы, а для эвакуации военных пришлось стянуть дополнительные силы полиции и спецназ. Похожий конфликт ранее произошел во Львове. Почему именно Галичина, традиционно считавшаяся оплотом украинского национализма, все чаще сопротивляется «бусификации»? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Что забыл в России директор ЦРУ

      В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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