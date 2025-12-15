Дружба Москвы и Дели приближается к 80-летней отметке, но потенциал сближения еще не исчерпан – особенно на межпартийном уровне.0 комментариев
Ученые предсказали в середине века пик таяния ледников
Скорость таяния ледников достигнет своего пика к середине века, составляя от двух до четырех тысяч ледников в год в зависимости от потепления, вычислили ученые.
Пик сокращения числа ледников придется на середину нынешнего столетия, прогнозирует исследовательская группа под руководством ученых из Швейцарской высшей технической школы Цюриха, сообщает ТАСС.
Отмечается, что сроки и масштабы этого явления будут зависеть от уровня глобального потепления.
«При повышении температуры на 1,5 градуса Цельсия прогнозируется, что пик исчезновения ледников в мире достигнет порядка двух тысяч ледников в год примерно в 2041 году. При повышении температуры на четыре градуса Цельсия этот пик сдвигается на середину 2050-х годов и увеличивается до порядка четырех тысяч в год», – говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Climate Change.
По оценкам экспертов, такая скорость эквивалентна потере всего ледникового покрова Альп за один год.
Исследователи подчеркнули, что пик исчезновения ледников будет сильно варьироваться по регионам. Так, на Кавказе, в субтропических Андах, Северной Азии и Центральной Европе ученые спрогнозировали исчезновение более 50% ледников до 2040 года.
В регионах с более высокой долей крупных ледников, включая периферию ледяного покрова в Гренландии, Антарктике и Субантарктике, а также на Шпицбергене и в российской Арктике, пик исчезновения также придется на это столетие, но наступит позднее.
