Ученые объявили о начале массового вымирания коралловых рифов

The Guardian: Ученые признали массовую гибель кораллов необратимой

Tекст: Мария Иванова

Земля достигла первого катастрофического климатического переломного момента, говорится в отчете, который цитирует The Guardian.

Документ, подготовленный 160 учеными из 23 стран, предупреждает: если не снизить глобальное потепление до 1,2°C как можно быстрее, коралловые рифы в теплых водах исчезнут практически полностью. Авторы подчёркивают, что это ставит под угрозу средства к существованию сотен миллионов людей, зависящих от рифов.

В докладе отмечается, что массовое обесцвечивание кораллов происходит с января 2023 года и стало самым масштабным за всю историю наблюдений – пострадали более 80% рифов в 80 странах. Учёные утверждают, что рифы уже оказались в «неизведанной зоне», и этот процесс может привести к их окончательному исчезновению, если средняя температура поднимется выше 1,2°C по сравнению с XIX веком. Сейчас глобальное потепление уже достигло примерно 1,4°C.

Профессор Тим Лентон из Университета Эксетера заявил: «Мы больше не можем говорить о переломных моментах как о будущем риске. Первый переломный момент – массовая гибель коралловых рифов – уже начался». Он подчеркнул, что это напрямую затрагивает сотни миллионов людей и привёл в пример Карибский бассейн, где рифы находятся на грани исчезновения из-за морских волн жары и заболеваний.

Однако некоторые ученые, в том числе профессор Питер Мамби из Университета Квинсленда, считают, что отдельные рифы могут выжить и при двух градусах потепления, хотя «рифам требуется радикальное снижение выбросов и активное локальное управление». Он опасается, что общество преждевременно «откажется от рифов», если уверует в их неминуемую гибель.

Авторы подчеркивают, что Земля близка к новым опасным порогам – утрате ледников Гренландии и Западной Антарктики, развалу океанских течений и деградации Амазонии. Тем не менее, доклад даёт надежду: существуют и «положительные переломные точки» – например, массовое внедрение электромобилей, – которые способны ускорить сокращение выбросов и спасти уязвимые экосистемы.

