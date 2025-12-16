В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.3 комментария
Госдума обязала ЖКХ работать с жителями через чаты в Max
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который обязывает управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональных операторов по ТКО взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов посредством домовых чатов в мессенджере Max.
Порядок такого взаимодействия будет установлен Минстроем России, передает РИА «Новости».
Кроме того, согласно закону, решение общего собрания собственников о выборе членов совета дома теперь оформляется в протоколе по правилам Минстроя и подписывается избранными членами совета. Минстрой также установит порядок и сроки приемки услуг и работ по ремонту и содержанию общего имущества.
Собственники помещений могут решить, чтобы председатель совета дома исполнял свои полномочия совместно с членами совета, а не единолично. Законом предусмотрена замена квалификационного экзамена для руководителей управляющих компаний на процедуру независимой оценки квалификации.
Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев отметил, что использование Max поможет решить проблему идентификации участников собраний и обеспечит защиту персональных данных. По его словам, высокий уровень защиты Max и административная ответственность за работу в чатах позволят повысить доверие жильцов к этому каналу связи.
В ноябре мессенджер Мax стал доступен владельцам устройств на базе «Авроры».