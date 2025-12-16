Госдума обязала ЖКХ работать с жителями через чаты в Max

Tекст: Валерия Городецкая

Порядок такого взаимодействия будет установлен Минстроем России, передает РИА «Новости».

Кроме того, согласно закону, решение общего собрания собственников о выборе членов совета дома теперь оформляется в протоколе по правилам Минстроя и подписывается избранными членами совета. Минстрой также установит порядок и сроки приемки услуг и работ по ремонту и содержанию общего имущества.

Собственники помещений могут решить, чтобы председатель совета дома исполнял свои полномочия совместно с членами совета, а не единолично. Законом предусмотрена замена квалификационного экзамена для руководителей управляющих компаний на процедуру независимой оценки квалификации.

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев отметил, что использование Max поможет решить проблему идентификации участников собраний и обеспечит защиту персональных данных. По его словам, высокий уровень защиты Max и административная ответственность за работу в чатах позволят повысить доверие жильцов к этому каналу связи.

В ноябре мессенджер Мax стал доступен владельцам устройств на базе «Авроры».

