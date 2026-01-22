Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.2 комментария
Российская Biocad начала исследование биоаналога препарата для лимфомы Ходжкина
Российская биотехнологическая компания Biocad начала клиническое исследование биоаналога инновационного препарата для лечения лимфомы Ходжкина, сообщили в пресс-службе компании.
Как сообщили в пресс-службе компании, испытания проходят в России и Белоруссии и нацелены на то, чтобы расширить доступ пациентов к современной таргетной терапии.
В исследовании участвуют взрослые пациенты с рецидивирующей или рефрактерной CD30-позитивной лимфомой Ходжкина. BCD-283-1 – это биоаналог оригинального препарата брентуксимаб ведотин, одного из современных лекарств, применяемых для таргетного лечения лимфом.
Юлия Линькова, заместитель гендиректора по клинической разработке, отметила: «Препараты, нацеленные на CD30-позитивные опухоли, занимают важное место в терапии лимфомы Ходжкина, особенно у пациентов с рецидивирующим или рефрактерным течением заболевания». В рамках исследования проводится комплексная оценка биоаналогичности нового препарата по фармакокинетике, безопасности и иммуногенности.
Лимфома Ходжкина – редкое онкогематологическое заболевание, ежегодно диагностируемое у примерно 2,2 человек на 100 тыс. населения в России. Болезнь чаще выявляется у людей от 16 до 35 лет, при этом у 10-30% пациентов возможен рецидив или формирование рефрактерной формы.
