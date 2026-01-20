Конечно, Трамп эгоцентрик. Конечно, он часто несет околесицу в рамках хорошо продуманного шоу. Но ограничивать Трампа этой ролью было бы большой ошибкой.2 комментария
В России создали первую технологию биокамуфляжа для генной терапии
В Сеченовском университете разработали метод биокамуфляжа для генной терапии
Специалисты Сеченовского университета представили инновационную технологию, позволяющую безопасно повторять курс генной терапии без риска нейтрализации иммунитетом.
Специалисты Сеченовского университета разработали первую в мире технологию биокамуфляжа вирусных векторов для генной терапии, передает РИА «Новости».
Новая методика позволяет многократно вводить генотерапевтические препараты без риска их нейтрализации иммунной системой.
В пресс-службе вуза пояснили: «Ученые Сеченовского университета разработали уникальную технологию биокамуфляжа вирусных векторов, которая впервые в мире позволяет повторно вводить генотерапевтические препараты без риска их нейтрализации иммунной системой».
В университете подчеркнули, что ключевая проблема генной терапии – невозможность повторного введения лекарств – теперь решена. Ранее иммунная система «запоминала» вирусные векторы, и при повторном введении препараты становились неэффективными, поскольку организм быстро их уничтожал. Даже если эффект от терапии ослабевал со временем, повторное лечение было невозможно.
Суть новой технологии заключается в экранировании вирусного вектора с помощью клеточных мембран, что делает его «невидимым» для антител, при этом он сохраняет способность доставлять нужные гены в организм. Эта методика подходит для всех вирусных векторов на основе аденоассоциированных вирусов, которые широко применяются в современной генной терапии.
В вузе отметили, что разработка существенно расширяет возможности лечения наследственных заболеваний, требующих многократных или пожизненных процедур, таких как спинальная мышечная атрофия и митохондриальные патологии. Новое решение также снизит стоимость генной терапии, поскольку отпадет необходимость разрабатывать новые векторы для каждого курса лечения.
