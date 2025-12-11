Попова сообщила о разработке 50 новых тестов на инфекции

Попова: 50 тестов на опасные инфекции будут разработаны в ближайшие три года

Tекст: Мария Иванова

В ближайшие три года Роспотребнадзор разработает 50 новых тестов на выявление опасных патогенов, сообщила глава ведомства Анна Попова на VI международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям в Петербурге.

Она подчеркнула, что на сегодня все производственные мощности полностью переведены на отечественные материалы, и импортные компоненты не используются, передает ТАСС.

Анна Попова отметила: «Мы достигли настоящего прорыва в разработке инструментов для выявления инфекционных агентов. Мы не используем ничего импортного, полностью заместили эту отрасль. И за последние четыре года нашими институтами создано 124 новых теста. И еще 50 тест-систем мы разработаем в течение ближайших трех лет».

Среди новейших разработок этого года – быстрый тест для идентификации холерного вибриона непосредственно из нативного материала, что позволило сократить время проведения исследований в шесть раз. Также созданы тест для диагностики малярии и комплексный тест, позволяющий одновременно выявлять сразу пять опасных инфекций: чуму, холеру, сибирскую язву, бруцеллез и туляремию.

Помимо этого, российские ученые первыми в мире разработали экспресс-тесты для диагностики вирусных гепатитов B и C. Это стало возможным благодаря полной замене импортных материалов и ориентации на отечественные разработки, подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Напомни, накануне замдиректора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Александр Горелов заявил, что глобальное потепление, ведущее к росту средней температуры на два градуса, чревато появлением 15 тыс. новых вирусных инфекций из-за изменения ареала возбудителей.

Роспотребнадзор ранее опроверг появление «нового вируса» на территории России.

Между тем в Тихом океане исследователи обнаружили гигантский вирус с рекордной длиной хвоста.



