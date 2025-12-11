Ступени ракеты «Союз-21б» собрали для запуска спутников «Аист-2Т»

Роскосмос сообщил о сборе ступеней ракеты «Союз-21б» для спутников «Аист-2Т»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Сборка боковых и центрального блоков ракеты-носителя «Союз-2.1б» для запуска двух спутников «Аист-2Т» завершена, сообщается в официальном Телеграм-канале Роскосмоса.

По информации госкорпорации, объединенные блоки готовы к проведению пневмоиспытаний двигательных установок, а также к автономной проверке системы измерения ракеты. Первый запуск с этими космическими аппаратами, а также с дополнительными целевыми устройствами запланирован на 20 декабря.

Спутники «Аист-2Т» разработаны для выполнения стереофотосъемки поверхности Земли. С их помощью можно создавать цифровые объемные модели рельефа местности. Ожидается, что аппараты позволят оперативно осуществлять мониторинг последствий чрезвычайных ситуаций и изменений ландшафта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 декабря с Байконура стартует заключительная миссия разгонного блока ДМ-03 с аппаратом «Электро-Л» №5.

Ранее Главгосэкспертиза одобрила проект строительства второй очереди электроснабжения для космодрома Восточный в Амурской области.

Напомним, в начале ноября космодром Восточный продолжил работу в штатном режиме, несмотря на отключение электроэнергии на ряде объектов.



