Путин сообщил о снижении уровня бедности до рекордно низких значений

Tекст: Дарья Григоренко

«Увеличение зарплаты и в бюджетной сфере, и в других отраслях стимулирует внутренний спрос, развитие собственных производств и сферы услуг, позитивно отражается на экономической динамике в целом. Такой рост, структурные изменения занятости, формирование экономики высоких зарплат являются базовыми условиями для сокращения бедности и неравенства в обществе, для повышения благополучия российских семей», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

«Мы последовательно продвигаемся к ориентиру, установленному на 2030 год, а именно снизить уровень бедности до менее 7%, а к 2036 году – менее 5%», – отметил глава государства.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что уровень бедности в стране с 2000 года снизился до 7,2%, что позволяет говорить о существенном прогрессе.



Напомним, президент Владимир Путин заявил, что уровень бедности в России за последнее десятилетие сократился более чем на 4%. Российский лидер также отметил, что экономика России должна стать экономикой высоких зарплат.